Трамп повністю вилікувався від COVID-19

Президент США повністю вилікувався від COVID-19 і більше не є інфікованим.

Такі дані оприлюднив лікар Трампа Шон Конлі, доповідь якого оприлюднив сайт Білого дому.

"У відповідь на запит про результати останніх тестів президента США на COVID-19 можу повідомити, що у нього негативний результат тестування протягом декількох днів поспіль", - наголошується в документі.

Крім ПЛР-тестування, Трамп здав і інші тести, в тому числі на наявність РНК-геному коронавируса в крові.

Результати показали "відсутність наявної реплікації вірусу", вказав лікар Білого дому.

Як підкреслюється в звіті, "президент не є джерелом інфекції для інших".

Трамп заявив про отримання позитивного тесту на коронавірус 2 жовтня.

Через три дні лікування в Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда він повернувся в Білий дім, а в суботу провів перший виборчий мітинг.