У США трьох реперів застрелили на вечірці в Х'юстоні (Відео)

У Х'юстоні (штат Техас) під час вечірки в клубі DD Sky Club застрелили трьох людей.
Очевидці повідомили про те, що спочатку між двома групами сталася бійка, а потім пролунало "від семи до десяти пострілів". Поліцейські, які прибули на виклик, виявили вбитими 19-річну дівчину і двох хлопців 21 і 22 років. Ще один 17-річний підліток отримав важкі поранення і був госпіталізований.
Канал KPRC 2 повідомляє, що вбиті були місцевими реперами.
Всього на вечірці були присутні близько 30 осіб.
Кейд Траммелл, 20-річний місцевий хіп-хоп виконавець, який виступав на клубному шоу з відкритим мікрофоном, сказав, що чув від семи до десяти пострілів, перш ніж він і його друзі втекли з місця подій.
"Ми дуже злякалися, ми бігли, рятуючи свої ... життя", - сказав він.
Поліція продовжує пошуки двох осіб, які за попередньою інформацією відповідальні за стрілянину.
Вечірка проводилася нелегально, так як влада Техасу заборонила проведення публічних заходів через коронавірусних обмежень.