На дебатах Байдена і Трампа згадали про Україну

На других дебатах, які відбулися в США напередодні виборів в ніч на 23 жовтня, два претендента на головний пост країни Дональд Трамп і Джо Байден в ході обговорення національних питань не забули і про Україну.

Обидва кандидати обмінялися "люб'язностями", обговорюючи тему безпеки і втручання в хід виборів інших країн, звинуватили один одного в отриманні грошей від Росії. Природно, і чинний президент, і його суперник заявили, що ніколи цього не робили. Також Трамп закликав американців подумати про Україну і інших країнах, так як ніхто, крім нього, не відносився до Росії жорсткіше.

Глава Білого дому дорікнув Байдена в тому, що він нібито мав відсоток від бізнесу свого сина, Хантера, в Китаї і Україні. Йдеться, зокрема, про газодобувної компанії Burisma, до ради директорів якої до недавнього часу входив Хантер Байден, і яка була в зоні уваги української генпрокуратури. Байдена звинувачують в тому, що він намагався в 2016-му році вплинути на звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна і тим самим допомогти синові.

Колишній екс-віце-президент США відкинув звинувачення в корупції і заявив, що в діяльність української компанії Burisma, "не було нічого неетичного", а він діяв по відношенню до України "бездоганно" і завжди реалізовував політику Сполучених Штатів.

Українським питанням Байден спробував вколоти Трампа. "Хто і потрапив в біду, то це саме він (Трамп - ред.), Намагаючись підкупити український уряд, щоб там сказали щось негативне про мене", - сказав Байден, згадавши про скандальні записи розмови Трампа із Зеленським.

Як повідомляв "Телеграф", в розпал передвиборної гонки Дональд Трамп переніс коронавірус. Перед другими дебатами він, як і його опонент Джо Байден здали тести на COVID-19, у обох результати були негативні.