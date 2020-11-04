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Середа, 04.11.2020
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Трамп знову перемагає: розклади на виборах в США на цей момент

Трамп знову перемагає: розклади на виборах в США на цей момент
13:30 Сьогодні Телеграф

У США триває підрахунок голосів на виборах президента. На момент публікації новини Джозеф Байден перемагає, проте в ряді штатів голоси ще не підраховані. У більшості, за попередніми даними, верх візьме Дональд Трамп.

Журналіст Валерій Калниш детально проаналізував ситуацію на 12:00 4 листопада.

"І ось почалося те, про що довго попереджали. Чекають голосу поштою. Ситуація з лідерством, термінами оприлюднення зараз така. Нагадаю, переможцю треба 270 голосів вибірників.

Аляска - 3 голоси вибірників. У Трампа міцне лідерство. Аляска не обирати кандидата в президенти від Демократичної партії з 1964 року. Очікується, що результати будуть оголошені до 6 листопада.

Невада - 6 голосів вибірників. Лідирує Байден, відправлені поштою бюлетені будуть збиратися до 10 листопада, відповідно і оголосять голова не раніше цього терміну.

Арізона - 11 голосів вибірників. Лідирує Байден, голоси планують оголосити сьогодні.

Джорджія - 16 голосів вибірників. Лідирує Трамп, очікується оголошення сьогодні.

Вісконсін - 10 голосів вибірників. У 2016 році Дональд Трамп став першим кандидатом в президенти від республіканської партії, які перемогли в Вісконсині з 1984 року. Лідирує там і зараз. Результати очікуються завтра.

Мічиган - 16 голосів вибірників. До обрання Трампа в 2016 не обирав республіканця 25 років. Переміг тоді Дональд Трамп з найменшим відривом по країні - 10 704 голос. Зараз лідирує при підрахунку голосів. Результати очікуються завтра ввечері.

Пенсільванія - 20 голосів вибірників. Лідирує Трамп, офіційні особи заявили, що очікують, що більшість голосів буде підраховано до п'ятниці, 6 листопада.

Північна Кароліна - 15 голосів вибірників. Штат проголосував за республіканців на 9 з 10 останніх виборах. Виняток становив 2008 рік, коли переміг Барак Обама. Зараз лідирує Трамп. Бюлетені поштою приймаються до 12 листопада ", - пише Калниш.

Варто відзначити, що в Вісконсині за останніми даними Байден незначно вийшов вперед.

Напередодні виборів колеги з видання "Слово і діло" підготували наочну інфографіку.

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Все по темі:

США, Вибори, Джозеф Байден, Дональд Трамп.

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Телеграф
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