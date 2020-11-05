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Четвер, 05.11.2020
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Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США

Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
Оновлено 07:43 Сьогодні Телеграф Дональд Трамп и Джо Байден (фото - liga.net)

Станом на ранок четверга, 5 листопада, Джо Байден продовжує випереджати на виборах президента США чинного американського лідера Дональда Трампа.

На 7:30 за Києвом він уже майже набрав необхідну кількість голосів.

Відзначається, що Байден вийшов переможцем в штатах Мічиган і Вісконсин, завдяки чому отримав ще 26 голосів і тепер має рахунок в 264 голоси.

У Трампа поки 214 голосів.

Результати виборів президента США на 7.30 5 листопада

Так, Байдену вистачить перемоги ще всього в одному штаті до 270 переможних голосів.

Поки в його підтримку схиляється Невада, в той час як Джорджія, Пенсільванія і Північна Кароліна думають про підтримку Трампа. Але розрив незначний і підрахунок голосів триває.

Результати виборів президента США на 7.30 5 листопада

Варто зауважити, що Трамп в разі програшу вже заявив про намір подати позов про перерахунок голосів в штатах Джорджія, Невада і Арізона на підставі "недостатньої прозорості процесу підрахунку".

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Все по темі:

США, Вибори, Джо Байден, Дональд Трамп.

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