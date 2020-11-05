Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США

Станом на ранок четверга, 5 листопада, Джо Байден продовжує випереджати на виборах президента США чинного американського лідера Дональда Трампа.

На 7:30 за Києвом він уже майже набрав необхідну кількість голосів.

Відзначається, що Байден вийшов переможцем в штатах Мічиган і Вісконсин, завдяки чому отримав ще 26 голосів і тепер має рахунок в 264 голоси.

У Трампа поки 214 голосів.

Так, Байдену вистачить перемоги ще всього в одному штаті до 270 переможних голосів.

Поки в його підтримку схиляється Невада, в той час як Джорджія, Пенсільванія і Північна Кароліна думають про підтримку Трампа. Але розрив незначний і підрахунок голосів триває.

Варто зауважити, що Трамп в разі програшу вже заявив про намір подати позов про перерахунок голосів в штатах Джорджія, Невада і Арізона на підставі "недостатньої прозорості процесу підрахунку".