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Вівторок, 18.05.2021
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Скандал через 20 років: чому Білл Гейтс розлучається з дружиною і пішов з поста глави Microsoft

Скандал через 20 років: чому Білл Гейтс розлучається з дружиною і пішов з поста глави Microsoft
Оновлено 12:29 Сьогодні Телеграф

Відомий американський підприємець, один із засновників компанії Microsoft оголосив про розлучення з дружиною. Трохи раніше він пішов у відставку зі своєї посади в Раді директорів Microsoft. Що про нього пишуть англомовні інтернет-видання? Представляємо основні тези.

1. Чи дійсно Білл Гейтс і Мелінда розлучаються?

4 травня Бі-Бі-Сі в своїй статті повідомили про те, що Білл Гейтс і Мелінда оголосили про розлучення після 27 років шлюбу. Як повідомила знаменита пара вони "не бачать можливості для подальшого спільного життя".

Відомо, що Білл і Мелінда вперше зустрілися в 1987 році, коли вона прийшла працювати в Microsoft в якості менеджера по продукту. У 1994 році пара одружилася. Разом вони виховують трьох дітей і спільно управляють Фондом Білла і Мелінди Гейтс.

2. Що таке Фонд Білла і Мелінди Гейтс?

Фонд Білла і Мелінди Гейтс засновано в 2000 році і займається він питаннями охорони здоров'я, освіти і зміни клімату. З їх фонду крім іншого виділяли 1,75 млрд доларів на створення вакцини від COVID-19.

Пара повідомила, що планує залишитися спів-головами фонду і спільно керувати ним після розлучення.

3. Наскільки багатий Білл Гейтс?

Зараз Біллу 65 років і він має четвертий за величиною капітал, згідно з рейтингом журналу Forbes, який становить 124 млрд доларів (89 млрд євро).

Відомо також, що Гейтсу належить близько 242 тис акрів (близько 98 тис га - прим. ред.) сільськогосподарських угідь з активами на загальну суму більш 690 млн доларів. Для порівняння: це майже розмір Гонконгу.

4. Розслідування, скандал, вихід у відставку

У другій половині 2019 року компанія Microsoft дізналася про те, що ще в 2000 році Білл Гейтс намагався завести інтимні відносини з співробітницею компанії. Рада директорів найняла сторонню юридичну фірму для розслідування і надання захисту особі, яка надала ці відомості.

Представник Білла Гейтса стверджує, що його вихід з Ради директорів не пов'язаний з розслідуванням, що проводився Радою директорів. За його твердженням, Білл Гейтс мав стосунки з кимось 20 років тому, але вони завершилися у дружній манері. Вихід Білла Гейтса, за словами його речника, пов'язаний з бажанням більше часу приділяти благодійності, якою він почав активно займатися кілька років тому. Білл Гейтс планує продовжити виконувати функції технічного радника генерального директора Сатья Наделла.

Цікаво, що Білл Гейтс покинув Раду директорів компанії Microsoft через три місяці після його переобрання на свою посаду.

"The Wall Steet Journal" представляє в своїй статті іншу точку зору і стверджує, що це саме Рада директорів компанії ухвалила рішення про те, що Білл Гейтс повинен залишити свій пост на час, поки проводиться розслідування даного факту. Далі деякі члени правління вирішили, що Біллу не варто повертатися на свою посаду. Для прийняття формального рішення про його виведення з Ради директорів необхідно було провести офіційні збори, але Білл Гейтс випередив їх і сам пішов у відставку 13 травня 2020 року. У своїй статті "The Wall Steet Journal" посилається на осіб, знайомих з ситуацією, але не називає їх.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Microsoft, Билл Гейтс, Розлучення, розірвання шлюбу.
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