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Перемога Кремля і подарунок Путіну: чому Байден відмовився від санкцій проти "Північного потоку-2"

Перемога Кремля і подарунок Путіну: чому Байден відмовився від санкцій проти "Північного потоку-2"
Оновлено 10:55 Сьогодні Телеграф

Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу США з пропозицією зняти санкції проти будівництва важливого для Росії трубопроводу "Північний Потік-2". Навіщо США роблять такий подарунок Росії і як збираються далі будувати свої відносини з президентом Путіним?

Про це розповідає стаття на сайті Бі-Бі-Сі: "Північний потік 2: Байден скасовує санкції США щодо російського газопроводу", переклад якої наводить "Телеграф".

Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо компанії, яка будує суперечливий газопровід між Росією і Німеччиною.

США також зняли санкції з союзника російського президента Володимира Путіна, глави компанії, яка стоїть за проектом "Північний потік-2".

Обґрунтування даного кроку надається в доповіді щодо санкцій проти Росії, яку Держдепартамент США передав Конгресу.

Критики впевнені, що завершення будівництва трубопроводу буде великою геополітичною перемогою для Кремля.

Проект, який передбачає транспортування газу з російської Арктики по дну Балтійського моря до Німеччини, вже завершено більш ніж на 95%.

У доповіді Держдепартаменту наголошується, що компанія Nord Stream 2 AG та її генеральний директор Маттіас Варніг, колишній співробітник східнонімецької розвідки, займалися діяльністю, яка підпадає під санкції.

Але в документі також робиться висновок, що відмова від санкцій відповідає національним інтересам США.

Раніше Держдепартамент також ввів санкції відносно чотирьох російських судів, які брали участь в будівництві "Північного потоку-2", хоча противники цього рішення заявили, що для зупинки будівництва трубопроводу цього буде недостатньо.

Президент Джо Байден заявляв, що виступає проти проекту, вартість якого становить 11 мільярдів доларів. Його держсекретар Ентоні Блінкен запевняв під час слухань щодо затвердження рішення, що він "повний рішучості зробити все, що в його силах, щоб запобігти завершенню" Північного потоку-2.

Яка реакція в світі?

У середу, 19 травня головний дипломат Америки зустрівся зі своїм російським колегою на міжнародному саміті в Ісландії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що у Росії і США є "серйозні розбіжності", але вони все ж таки мають працювати разом "в тих сферах, де їхні інтереси збігаються".

Блінкен сказав, що президент Байден прагне до "передбачуваних, стабільних відносин з Росією".

Раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав повідомлення про майбутню відмову США від санкцій "позитивним сигналом".

Офіційні особи Німеччини також привітали відмову від санкцій як "конструктивний крок" адміністрації Байдена.

Міністр закордонних справ Хайко Маас пояснив свою позицію журналістам: "Це вираз того факту, що Німеччина є важливим партнером для США, на якого вони можуть розраховувати в майбутньому".

Але Юрій Вітренко, виконавчий директор української державної енергетичної компанії "Нафтогаз", заявив, що Київ буде закликати Вашингтон все ж ввести санкції для зупинки будівництва трубопроводу.

Вітренко назвав "Північний потік" "найнебезпечним геополітичним проектом Росії".

 Яка політична реакція США?

Рішення адміністрації Байдена зазнало критики з боку члена президентської партії, голови сенатського комітету з міжнародних відносин Боба Менендес.

Демократ з Нью-Джерсі сказав в заяві: "Я закликаю адміністрацію відмовитися від цих тимчасових заходів і ввести санкції, схвалені Конгресом".

Він додав, що не розуміє, "як сьогоднішнє рішення просуне зусилля США з протидії російській агресії в Європі".

Республіканці в Конгресі США також засудили відмову від санкцій.

Джим Ріш, головний республіканець в комітеті сенату з міжнародних відносин, сказав, що це "подарунок Путіну, який тільки послабить вплив Сполучених Штатів напередодні майбутнього саміту Байдена і Путіна".

Байден відправиться в Європу в наступному місяці, і зараз у нього є плани провести зустріч на вищому рівні з президентом Росії.

Майкл Мак-Кол , високопоставлений республіканець Палати представників з іноземних справ, сказав: "Якщо режиму Путіна дозволять завершити будівництво цього трубопроводу, це станеться тільки тому, що адміністрація Байдена вирішила дозволити цьому статися".

Він додав: "Це проект зловмисного впливу Росії, який загрожує поглибити енергетичну залежність Європи від Москви, зробити Україну більш вразливою для російської агресії і надати мільярди доларів в казну Путіна".

Коли Байден прийшов до влади, він спробував провести контраст між собою і своїм попередником Дональдом Трампом, пообіцявши, що більше не буде "відступати перед лицем агресивних дій Росії ".

Але аналітики говорять, що президент США не хотів ризикувати трансатлантичним розколом з Німеччиною в той час, коли він намагався налагодити відносини з європейськими союзниками.

Відмова від санкцій сталася після того, як кіберзлочинці , які, за твердженням уряду США, базувалися в Росії, в цьому місяці відключили великий американський нафтопровід, створивши дефіцит палива на тисячах бензозаправних станцій на південному сході США.

Це також сталося після того, як в січні Байден піддався критиці за закриття нафтопроводу Keystone XL з Канади в США, пославшись на необхідність боротьби зі зміною клімату. 

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Все по темі:

США, Исландия, Лавров, Самит, Байден, Росія, Блинкен, Україна, Північний потік-2.
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