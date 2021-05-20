США мають агентурну мережу по всьому світу: ЗМІ розкрили важливі деталі

Згідно з матеріалами, які стали відомими громадськості, Пентагон має цілу армію секретних агентів по всьому світу. Безпрецедентні заходи вживаються задля безпеки Америки.

"Телеграф" наводить переклад статті: Пентагон управляє "секретною армією чисельністю в 60 тис осіб по всьому світу" , в якій на сайті Independent аналізуються відомості, що потрапили у відкритий доступ.

Як стало відомо, секретна армія Пентагону чисельністю близько 60 тис осіб проводить операції як на території США, так і за її межами в рамках програми по запобіганню і зниженню загроз для національної безпеки.

За даними видання Newsweek, на які посилаються журналісти Independent, чисельність цих сил в десять разів перевищує чисельність таємних підрозділів ЦРУ. Складаються вони з оперативників, які працюють під прикриттям, причому деякі з них обіймають посади в провідних компаніях по всьому світу.

Агенти спеціальної програми "роботи під прикриттям", розробленої Пентагоном за останні 10 років, виконують завдання в Інтернеті і в реальному житті, і часто є солдатами, цивільними особами і підрядниками, які зберігають справжні дані про себе в таємниці.

Видання Newsweek повідомляє, що секретні агенти виконують свої обов'язки без відома або згоди Конгресу .

Північна Корея, Росія і Іран є, ймовірно, лише деякими з списку країн, ворожих США. В них і працюють багато з цих агентів . Бюджет організації становить 900 мільйонів доларів.

Один офіцер розвідки, ім'я якого не називають, заявляє, що ці люди діють "під прикриттям", хоча цей термін офіційно не визнаний Міністерством оборони. Однак він використовується для визначення "заходів, що вживаються для безпеки операцій".

Хоча деякі з агентів працюють в тіні, на сайті Newsweek вказують на справу Райана Фогля як на приклад того, що деяких таємних агентів іноді виявляють.

Пан Фогль - ймовірний агент ЦРУ, якого було затримано в Росії нібито за спробу завербувати співробітника російської розвідки.

Кадри, на яких з паном Фоглем розмовляють слідчі ФСБ в штатському, були передані російським телеканалам в травні 2013 року разом з фотографіями і відеозаписами дивного набору шпигунських інструментів минулих часів, включаючи дві перуки, компас, мапу Москви, й пачку банкнот по 500 євро.

У той час держдепартамент підтвердив, що одного з його співробітників було розкрито, але відмовився відповідати на звинувачення про те, що їх агенти активно брали участь в спробах завербувати російських оперативників.

Розслідування Newsweek також показало, як компанія, розташована в Північній Кароліні, навчає своїх працівників тому, як змінювати свій вік і зовнішність, використовуючи маскування, і надає їм спеціальні засоби, які дозволяють їм змінювати свої відбитки пальців.

Дані, наявні в розпорядженні видання, говорять про те, що тільки в регіоні від Пакистану на Близькому Сході до Західної Африки на півдні працюють до 30 тис співробітників під прикриттям.