США не приєднаються до договору з відкритого неба через Росію

Спільні зусилля з контролю за озброєннями не завжди увінчуються успіхом. Договір з відкритого неба, укладений майже 20 років тому, під загрозою зриву. Сполучені Штати заявляють, що не будуть намагатися приєднатися до нього через порушення з боку Росії.

Про це повідомляється в статті на сайті Бі-Бі-Сі, з перекладом якої вас знайомить "Телеграф".

США заявили Росії, що не приєднаються до угоди про контроль над озброєннями, яке дозволяє повітряні польоти літаків без озброєння над десятками країн-учасниць.

Держдепартамент заявив, що Договір з відкритого неба "був підірваний порушеннями з боку Росії" і її відмовою повернутися до його дотримання.

Росія заперечує звинувачення, і її вихід з договору очікується в цьому році.

Як відомо, угода дозволяє здійснювати короткострокові польоти для спостереження за військовою діяльністю.

У договорі, який набрав чинності в 2002 році, беруть участь понад 30 країн.

У четвер, 27 травня, держдепартамент США заявив: "Сполучені Штати висловлюють жаль, що Договір з відкритого неба було підірвано порушеннями з боку Росії".

Завершуючи огляд договору, Сполучені Штати заявляють, що не мають наміру приєднуватися до нього, з огляду на нездатність Росії вжити будь-які дії щодо дотримання взятих на себе зобов'язань.

Під час президентства Дональда Трампа Вашингтон оголосив про вихід з договору. Байден, будучи кандидатом в президенти, назвав тоді цей крок короткозорим.

Заява Америки в четвер означає, що залишається в силі тільки один великий договір про контроль над озброєннями між двома ядерними державами - договір про новий старт. Він встановлює обмеження на розгортання стратегічних ядерних боєголовок і систем доставки.

Заяву зроблено в той час, коли президент Байден і його російський колега Володимир Путін готуються до саміту в Женеві, в Швейцарії, який відбудеться 16 червня.