У США хочуть заборонити біткоїни: що з цього вийде?

Останнім часом в США все частіше звучать заклики від різних офіційних осіб про необхідність заборони біткоїна. Чим ця ідея привертає своїх прихильників і чи принесе вона той результат, який очікують від її реалізації?

Відповіді на ці питання спробували дати автори статті "Заборона біткоїну - погана ідея" на сайті Atlantic Council, з перекладом якої вас знайомить "Телеграф".

Це був спекотний місяць для криптовалюти, між нестійкими ринками і витівками догікоїнів Ілона Маска в програмі "Saturday Night Live". На тлі всього цього невелика група бізнес-лідерів, нинішніх і колишніх політиків і коментаторів почали міркувати про повну заборону в Сполучених Штатах таких технологій, як біткоїни. Це припущення виникає з різних причин і з різним ступенем серйозності. Однак такі рішучі дії були б необачними і недалекоглядними.

Численні суперечки ведуться про те, чи хороший біткоїн, поганий він чи потворний. Але радикальна пропозиція оголосити біткоїни поза законом піднімає три більш широких питання, незалежно від точки зору на ту чи іншу криптовалюту.

По-перше, це всеосяжний принцип технологічної нейтральності: ми повинні розробляти політику і закони, які неупереджено застосовуються у всіх технологіях і часі. Наприклад, якщо ми скажемо, що не любимо біткоїн, тому що він може використовуватися зловмисниками, чи буде ця позиція нейтрально застосовуватися до інших фінансових технологій і інструментів?

Сценарій зі зловживанням також може мати місце зі спортивною сумкою, заповненою 100-доларовими банкнотами. Міністерство фінансів США надрукувало близько дванадцяти мільярдів банкнот на 100 доларів, 80 відсотків з яких знаходяться в обігу за межами країни. Крім того, чи буде заборона біткоїнів в рівній мірі застосовуватися до інших цифрових активів, вартість яких перевищує 30 тис доларів США (поточна вартість біткоїна) - або 10 тис доларів США або навіть 1 долар США?

По-друге, необхідно продумати, що насправді означатиме жорстка заборона для активів , якими зараз володіють приблизно сорок шість мільйонів американців. Чи буде цей план включати в себе переслідування будь-кого, хто не віддасть свої біткоїни, і чи призведе це до тюремного ув'язнення?

Криміналізація 14 відсотків населення США за просте володіння ключами шифрування буде являти собою форму масового позбавлення волі, яка, серед іншого, суперечить нинішньому політичному консенсусу щодо реформи кримінального правосуддя. Скільки тисяч судових розглядів буде потрібно провести задля конфіскації всіх цих біткоїнів? Чи планує федеральний уряд відшкодувати громадянам конфісковану них власність на мільярди доларів?

Для порівняння, в 1930-х роках уряд США ухвалив ввести обмеження на використання певних видів золота, які були предметом інтенсивних судових розглядів і були строго підтримані Верховним судом. Примітно, що право володіння золотом було відновлено в 1970-х роках.

По-третє, політику США щодо криптовалюти повинні визначати демократичні цінності. Минулого тижня віце-прем'єр Китаю Лю Хе ініціював "жорсткі заходи проти видобутку і торгівлі біткоїнами", а Іран ввів жорстку заборону на майнінг (Майнінг - це заробляння криптовалюти за рахунок потужностей обладнання - прим. Ред.). У відповідь колишній високопосадовець міністерства фінансів сказав, що Сполучені Штати "повинні взяти приклад з Китаю в цьому питанні і дійсно обмежити криптовалюту". Але історія придушень в Китаї - як онлайн, так і в фізичному світі - не є чимось, що Сполучені Штати повинні безтурботно прагнути наслідувати.

Демократичні країни не "придушують" в односторонньому порядку те, що декому може не подобатися. Необхідно усвідомлювати, публікувати нормативні акти і/або приймати закони. Більш того, Сполучені Штати регулярно і справедливо критикують інші країни, зокрема Китай, за обмеження відкритого Інтернету, що має змусити американців серйозно задуматися про загравання з категоричною забороною децентралізованого інтернет-протоколу.

Інші коментатори зробили різкі заяви, наприклад, заявивши, що функції конфіденційності деяких криптовалют в основному "корисні для злочинців". Це абсолютно невірно з точки зору закону і історії.

Покійний суддя Верховного суду США Луїс Брандейс підкреслював важливість права на недоторканність приватного життя в XIX і XX століттях. Конгрес переважною більшістю прийняв закон, що має назву "Закон про право на фінансову недоторканність приватного життя" в 1978 році, і Верховний суд ухвалив, що право на недоторканність приватного життя лежить в основі інших важливих конституційних прав.

Конфіденційність - це нев'януча цінність Америки, яка поширюється на все, від недоторканності нашого будинку до права купувати протизаплідні засоби.

Злом Colonial Pipeline (компанія Colonial Pipeline знаходиться в США і керує роботою нафтопроводу - прим.ред.) підняв нові питання про те, чи може заборона біткоїнів допомогти вирішити глобальну проблему здирників, але вимагачі з'явилися раніше, ніж криптовалюта. Наприклад, в 1989 році в результаті великомасштабної атаки програм-вимагачів на вчених було потрібно, щоб вони відправили касовий чек або грошовий переказ на абонентську скриньку в Панамі.

Іноді люди роблять погані вчинки з паперовими грошима, в тому числі використовують їх для виплати викупу. Замість того, щоб намагатися заборонити новітній засіб обміну, було б краще посилити кіберзахист на корпоративному і національному рівнях. Платежі за викуп криптовалютою також не можна повністю відстежити: аналітична компанія, яка працює з правоохоронними органами, вже змогла почати відстежувати платежі Colonial Pipeline. Спробуйте це зробити з купою 100-доларових банкнот.

Попереду нас чекають конструктивні розмови про належне регулювання різних цифрових валют. Наприклад, як ми можемо стимулювати використання відновлюваних джерел енергії для криптовалюти, які більш енергоємні, захищати споживачів від надмірного ризику і відстежувати відмивачів грошей, що використовують нові технології? Це законні питання, які потребують уважного розгляду.

Зараз необхідна більш тісна міжвідомча координація у рамках уряду США і більш чіткі правила, а не регуляторні вотчини і часткове виконання. Але конкретний прогрес не почнеться з того, що одного разу ви прокинетеся, розсердитеся через останню ціну біткоїнів і задумаєтеся про "обмеження". Це скоріше галюцинації від гарячки, ніж серйозна політика, і вони мають зникнути досить скоро, коли запанують більш холодні голови.

Дж. П. Шнаппер-Кастерас - старший науковий співробітник Центру геоекономіки Атлантичної ради і практикуючий юрист.