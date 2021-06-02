Дива не буде: що принесе Україні саміт Байдена і Путіна

Міжнародний саміт президентів США і Росії пройде 16 червня в Женеві. Багато людей покладають на нього великі надії як на подію, що здатна принести розрядку в напружені міжнародні відносини. Які результати для України принесе ця подія?

Про ймовірні підсумки зустрічі та їх вплив на Україну, як незалежну державу, йдеться в статті на сайті Бі-Бі-Сі, переклад якої представляє "Телеграф".

Україна має зайняти важливе місце в порядку денному довгоочікуваного саміту президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним в Швейцарії 16 червня. Однак немає підстав очікувати будь-якого прориву в припиненні семирічної агресивної кампанії Кремля проти України. Замість цього зустріч, ймовірно, підкреслить необхідність для українських політиків зміцнити оборонні можливості країни і міжнародне становище Києва.

Представники адміністрації Байдена заявили, що мета саміту - встановити "передбачувані, стабільні відносини з Росією". Сам президент США говорив про повернення Америки на світову арену. "Пора нагадати всім, хто ми є", - заявив він з цього приводу 30 травня.

Це перша зустріч новообраного президента США з російським лідером. Перед нею Байден візьме участь в саміті G7 в Англії і зустрінеться з лідерами НАТО в Брюсселі. Це повинно дозволити йому говорити від імені колективного Заходу, коли він сяде за стіл переговорів з Володимиром Путіним в Женеві.

Недавні геополітичні події у зв'язку з підготовкою до саміту США і Росії не дають приводу очікувати від нього занадто багато. Байдена критикували за ряд передбачуваних поступок Путіну, які, схоже, суперечать його жорстким заявам про відновлення глобальної лідируючої ролі Америки після президентства Трампа.

Найгучнішим жестом стало недавнє рішення пом'якшити санкції США щодо російського газопроводу "Північний потік - 2". Цей крок застав багатьох зненацька і, здавалося, підірвав давній американський опір проекту енергетичної інфраструктури, який багатьма визнаний як один із стратегічних пріоритетів Кремля.

Ще один крок, який вітали в Москві, - це рішення не запрошувати Україну на майбутній саміт НАТО в Бельгії 14 червня. Хоча це не в повній мірі залежало від адміністрації Байдена, рішення обмежитися присутністю членів альянсу було витлумачено в Києві і інших містах як спроба не провокувати Кремль .

Також варто повторити, що багато хто в Москві сприйняли новину про наближення саміту Байдена і Путіна як перемогу. Зустріч була з ентузіазмом зображена в кремлівських ЗМІ як визнання статусу Росії як наддержави і доказ особистого значення Путіна як провідного світового державного діяча в той час, коли Москва особливо чутливо ставиться до висловлювань про зниження впливу і зростаючої міжнародної ізоляції.

Деякі сумніваються в доцільності надання Путіну такого легкого пропагандистського успіху на такому ранньому етапі президентства Байдена. Велика частина цієї критики була зосереджена на тому, яким чином Путін привернув увагу Байдена, а саме, зосередивши війська на кордоні з Україною і відкрито брязкаючи зброєю протягом більшої частини квітня 2021 року. Нагороджуючи Путіна бажаною зустріччю на вищому рівні, Байден ризикує спровокувати його на подальші агресивні дії.

У той час як адміністрація Байдена сигналізує про свою готовність до діалогу, Росія, схоже, налаштована на подальшу конфронтацію. В останні дні Путін публічно підтримав білоруського диктатора Олександра Лукашенка у зв'язку з інцидентом з "повітряним піратством" 23 травня, коли білоруська влада змусила пасажирський літак ЄС приземлитися в Мінську, щоб викрасти дисидента-журналіста, що знаходився на борту.

На тлі обурення міжнародної спільноти з приводу цього інциденту Путін привітав Лукашенка в Сочі і приділив йому увагу, показавши організовану солідарність і незалежність. Кремль також посилив напруженість минулого тижня, відмовивши кільком провідним авіакомпаніям ЄС в дозволі на вхід в російський повітряний простір, що є очевидною відповіддю на обмеження, накладені на Білорусь в сфері авіаперевезень владою ЄС. Те, як Путін поставився до скандалу, пов'язаному з повітряним піратством, є переконливим свідченням того, що він не має наміру прагнути до потепління відносин із Заходом і вважає за краще продовжувати конфронтацію.

Ця позиція була підкріплена 31 травня новиною про те, що Росія планує сформувати додатково 20 армійських підрозділів для розгортання в західних прикордонних районах країни, близьких до України і Європейського Союзу. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що цей крок став відповіддю на зростаючу загрозу з боку НАТО .

Українське питання неминуче стане однією з ключових тем для обговорення на майбутньому саміті Байдена і Путіна, але мало хто із спостерігачів очікує якихось серйозних рішень в цьому відношенні. Замість цього ми, ймовірно, побачимо підтвердження нинішнього статус-кво обома сторонами. Байден підкреслить підтримку Заходом територіальної цілісності України, в той час як Путін повторить свій власний знайомий список претензій, починаючи від розширення НАТО і закінчуючи "антиросійськими" діями української влади.

Є деякі очікування, що Байден може послати конкретні сигнали щодо високих витрат, які доведеться понести Росії в разі великої військової ескалації проти України. Однак ніхто реально не очікує введення будь-яких нових санкцій. Замість цього будуть повторюватися заклики до стриманості в світлі недавніх переміщень військових сил Росії на кордоні з Україною.

Цілком очевидно, що необхідно застерегти Путіна від будь-якої серйозної ескалації його триваючої гібридної війни проти України. З одного боку весняний наступ Росії, якого так побоювалися, так і не відбувся в період нещодавнього загострення напруженості, але з іншого боку нарощування військ Москви послужило зручною генеральною репетицією можливого великомасштабного вторгнення. У той же час було продемонстровано військову перевагу Росії в регіоні.

Немає також ніяких підстав робити висновок про те, що довгострокові цілі Путіна щодо України змінилися. Незважаючи на численні міжнародні невдачі, яких Росія зазнала за останні сім років гібридної війни, Путін як і раніше вважає обмеження незалежності України головним пріоритетом зовнішньої політики Москви. Дійсно, його коментарі під час засідання Ради безпеки Росії в середині травня, коли він визначив Україну як "антиросійську", підкреслюють переконаність Путіна в тому, що існування незалежної і демократичної України є реальною загрозою авторитарній Росії.

Оскільки майбутній саміт США і Росії навряд чи призведе до досягнення миру в Східній Європі, українські політики мають реалістично підходити до своїх зовнішньополітичних очікувань.

Гарна новина полягає в тому, що Захід, схоже, все більше сприймає Україну як невід'ємну частину демократичного світу. У той же час обережна реакція Заходу на недавнє нарощування військової потужності Росії була нагадуванням про те, що насправді ніхто з них не готовий воювати за Україну.

Самій Україні необхідно відродити й активізувати процеси, розпочаті в 2014 році, щодо модернізації і зміцнення збройних сил країни. Недавня загроза вторгнення є нагадуванням про те, що Київ повинен підготуватися до найгіршого сценарію великомасштабного наступу Росії на декількох фронтах. На щастя, українська влада може розраховувати на значну підтримку Заходу в цьому напрямку, якщо продемонструє політичну волю до проведення в оборонному секторі реформ, що заслуговують на довіру.

Слід також докласти зусиль щодо зміцнення стратегічного партнерства країни. Немає сенсу сподіватися на чудеса або очікувати, що міжнародне співтовариство врятує Україну. Замість цього Київ повинен зміцнити існуючі відносини і продемонструвати свою цінність як партнера в боротьбі проти авторитарної Росії.

Оскільки членство в НАТО все ще виглядає далекою мрією для України, варто вивчити інші варіанти, такі як звернення до США з проханням про статус головного союзника, не члена НАТО. До українського парламенту було надано резолюцію з цього питання в квітні 2021 року. Якщо вона буде прийнята до саміту Байден-Путін, то це створить новий геополітичний контекст для женевських переговорів.

Перш за все, Україна повинна проявляти ініціативу в прагненні до миру і національної безпеки. Київ просто не може дозволити собі чекати, поки світові "великі держави" вирішать долю країни. Реалістична зовнішня політика означає прояв ініціативи по зміцненню геополітичного положення України. Провівши більше семи років в епіцентрі міжнародних відносин, Україна не повинна обмежуватися проходженням сценарієм, написаним іншими.