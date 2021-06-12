Байден готує Путіну жорстку зустріч: що Time пише про саміт в Женеві

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві 16 червня. Зустріч на вищому рівні обіцяє бути складною. Лідерам двох країн є що обговорити.

Авторитетне видання Time помістило Байдена на тематичну обкладинку і опублікувало статтю про майбутній саміт, переклад якої своїм читачам пропонує "Телеграф".

Володимир Путін провів більшу частину 2020 року в спробах зробити все можливе, щоб перешкодити Джо Байдену стати 46-м президентом Сполучених Штатів. Не досягнувши успіху, російський диктатор протягом перших п'яти місяців президентства Байдена, організував низку атак з боку злочинних організацій на підприємства, що займаються поставками нафтопродуктів і продовольства в Америці, а також на її союзників та їх спільні цінності за кордоном. Невисловлене питання, яке буде стояти перед президентом США, коли він сяде за стіл переговорів з Путіним 16 червня в готелі на березі озера в Женеві, звучить так: що ви збираєтеся з усім цим робити?

Взявши за основу досвід успішної багаторічної стратегії Америки проти Радянського Союзу, Байден планує згуртувати союзників на саміті Великої сімки в Великобританії і на нараді НАТО в Бельгії, щоб виступити єдиним фронтом проти Москви. Восьмиденна зарубіжна поїздка Байдена - його перша поїздка в якості президента – спочатку планувалася як спокійний візит з метою відновити зв'язки зі старими друзями і обговорити стратегії управління зміною клімату і глобальний підйом Китаю. Але недавня атака програм-вимагачів на підприємства Colonial Pipeline і JBS Foods, імовірно з боку хакерів, які діють з мовчазного схвалення Москви, "внесла свої зміни в плани", - говорить високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. "Ці хлопці божеволіють, і вони думають, що Байденом можна покористуватися".

Тепер Байден готується діяти жорстко, коли вперше сяде за стіл переговорів з Путіним в якості президента в Женеві. Серед кроків, які він і його команда розробили для демонстрації своєї рішучості, є нагадування Путіну про те, що США володіють власними заходами кібербезпеки і можуть націлюватися на особисті закордонні активи Путіна. Байден сподівається посилити всі загрози, виступивши також від імені союзників США, і змусити Путіна відмовитися від його провокацій. "Вся мета полягає в тому, щоб [Путін] пішов зі словами:"Американці напали на нас і оточили", - говорить чиновник.

Це буде нелегко. Путін добре грає, маючи на руках слабкі карти. У сировинної економіки Росії спостерігається стагнація, що, в свою чергу, підживлює бурхливе невдоволення [населення]. Це може бути стимулом в прагненні підвищити авторитет Росії закордоном, скориставшись помилками США на Близькому Сході і хаосу, який Дональд Трамп створив в США і за кордоном. Путін використовував досвід Росії в області кібервійни і дезінформації для проведення асиметричних атак проти своїх опонентів в Європі і США.

Місія Байдена в Женеві - це не особисте випробування волі. За словами представників адміністрації, мова йде про припинення цієї ризикованої ескалації і повернення США і Росії на стабільну основу. Ніякі інші дві країни не мають більше ядерних ракет, готових до запуску, ніж Росія і США. Під час президентства Трампа ключові договори між країнами і шляхи сполучення вийшли з ужитку. "Що явно упущено і небезпечно, і що було знищено при Трампі, так це робота над стратегічною стабільністю", - говорить високопоставлений чиновник Держдепартаменту. "Ми втратили всі ці договори, які були розроблені, щоб тримати все це під замком".

Десять років тому все виглядало інакше. У березні 2011 року Байден поїхав в Москву, щоб зустрітися з Путіним, який тимчасово залишив посаду президента і займав посаду прем'єр-міністра. Байден, покликаний налагодити більш тісні зв'язки з Росією в якості віце-президента, сказав, що він хоче розвивати ділові відносини між країнами в рамках триваючого прагнення до "перезавантаження" відносин. Цитуючи представника компанії Boeing в Росії, під час зустрічі Байден сказав: "У Росії кращі інженери в світі. У Росії є інтелектуальний капітал. Росія велика країна".

Відтоді Росія анексувала Крим, отруїла дисидентів хімічною зброєю, розширила війну через своїх посередників в Сирії, двічі втрутилася у вибори в США і активізувала свої кібератаки. Дипломатичні і консульські канали між країнами вичерпалися. Росія заявляє, що з серпня вводить остаточну заборону найму росіян посольством США в Москві. Ці заходи вводяться у відповідь на санкції США у зв'язку з втручанням Росії у вибори 2020 року і участю в масштабній кібератаці на SolarWinds, в результаті якої були перекачані конфіденційні дані з комп'ютерів федерального уряду США та великих глобальних компаній. У березні 2021 року журналіст видання "ABC News" запитав, чи вважає Байден Путіна "вбивцею". Байден прямо відповів: "Так".

Частково те, що зробило агресію Путіна настільки складною для США, - це використання ним кібератак. Обвинувачені російські хакери, які в травні на шість днів відключили комп'ютери Colonial Pipeline, викликавши брак палива на східному узбережжі, можливо, не діяли безпосередньо за наказом Москви, але вони часто діють бо вона їм не перешкоджає, заявляють офіційні особи США. Коли в кінці травня було зламано JBS Foods, ФБР відстежило їх до одного з багатьох кримінальних угруповань, що безкарно діють в Росії.

Удар у відповідь пов'язаний з ризиком. Росія має більше досвіду в кібервійни і проникла в урядові і електричні мережі США. "Ми можемо програти ескалацію", - говорить високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Є також питання щодо ядерного арсеналу Росії, зростаюча частина якого не охоплена ніякими ядерними договорами. Залишається в дії тільки один з декількох договорів часів холодної війни, що регулюють ядерні арсенали США і Росії. Байден продовжив цю угоду, яку назвали новим СНО (Договір між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - прим.ред.), 3 лютого, але тільки на п'ять років. "Це та область, в якій вони рівні Америці", - каже Семюел Чарап, колишній чиновник Держдепартаменту і старший політолог з корпорації RAND.

Хоча Байден планує жорстко говорити в Женеві, мета полягає в тому, щоб послабити напруженість і забезпечити передбачуваність по обидва боки, приборкавши авантюризм Путіна. За словами трьох високопоставлених чиновників адміністрації, велика частина підготовки Байдена відбувалася під час його щоденного брифінгу з представниками розвідувальних служб. Провідною постаттю там був директор ЦРУ Вільям Бернс, колишній посол США в Москві, який працював в часи держсекретаря Джеймса Бейкера під час розпаду Радянського Союзу. Бернс і інші виступають за повернення до стримування дій Москви в умовах холодної війни. "Куди б [Путін] не пішов, він повинен зустрічати опір", - говорить високопоставлений чиновник адміністрації.

Байден досить досвідчений, щоб керувати цим підходом. Він провів десятиліття в дебатах щодо американо-російських відносин в якості члена сенатського комітету з міжнародних відносин і віце-президента. На питання, скільки часу президент витратив на підготовку до поїздки, прес-секретар Білого дому Джен Псакі відповіла: "Він готувався 50 років".

Зрештою, це може бути найбільшою явною перевагою Байдена, коли він знову зіткнеться з Путіним. Коли Джордж Буш запросив Путіна на своє ранчо в Техасі після того, як став президентом у 2001 році, Буш сказав, що довіряє Путіну і що він зміг "відчути його душу". Байден частіше бачив Путіна протягом останніх 20 років - і він йому не довіряє. Насправді, як сказав раніше в цьому році Байден, він теж дивився Путіну в очі і не думає, що у нього є душа. У відповідь Путін сказав, що вони "розуміють один одного". Це не найгірший початок майбутньої зустрічі на вищому рівні.