Есмінець США відкрив вогонь у Чорному морі: чим відповідає Росія?

В кінці червня новина про протистояння між британським військовим кораблем "Defender" і російськими військовими облетіла увесь світ. Те, що відбувалося було знято на відео. Російські літаки пікірували біля британського судна і робили ворожі попередження. Інцидент стався в Чорному морі, де США і десятки інших країн традиційно проводять військові навчання.

Стаття на сайті "CBS News" розповідає про частину навчань, що проходять в Чорному морі, за участю корабля ВМС США "Ross". "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Росія відмовилася пропускати іноземні кораблі через ділянку, яку вона вважає своєю територією, яку Москва в односторонньому порядку анексувала в України в 2014 році. Росія пригрозила бомбити будь-які судна, які заходять в цей район.

Есмінець ВМС США "Ross" недавно покинув український порт Одеса, щоб очолити військові навчання в Чорному морі, а Холлі Вільямс - єдина кореспондент американської мережі "CBS News" на борту військового корабля.

На цьому тижні есмінець "Ross" виконував маневри в тисячі кілометрів від східного узбережжя Сполучених Штатів, оскільки Чорне море, у міру погіршення відносин між Америкою і Росією, перетворюється в місце потенційного конфлікту.

Холлі Вільямс спостерігав, як американські моряки відкривали вогонь по ворожому кораблю, прицілювалися по ворожих бойових літаках і піддавалися атаці винищувачів. Це була просто симуляція - військові навчання з бойовою стрільбою, в яких брали участь 28 американських військових союзників.

Але реальний суперник Америки, схоже, уважно стежив за навчаннями. Чотири російські кораблі по черзі стежили за кораблем ВМС США "Ross", а поблизу неодноразово кружляли російські винищувачі.

Капітан Джон Д. Джон, ветеран ВМС США, який прослужив на флоті вже 20 років, заявив Холлі Вільямс з "CBS News", що його це не турбує. Щоб спровокувати зіткнення, потрібно набагато більше, ніж присутність росіян поблизу.

"Якщо хтось відкриє по вам вогонь, це стане підставою для вжиття заходів самооборони", - заявив він. "Якщо хтось веде себе агресивно, і ви відчуваєте загрозу, ви маєте право захищатися".

Коли в минулому місяці британський військовий корабель "Defender" увійшов у води у Криму, в Чорному морі він піддався більш ворожій тактиці. Уряд Великобританії спростував твердження Москви про те, що російські літаки скинули бомби на шляху їх корабля ВМС і зробили попереджувальні постріли, але російські військові дійсно погрожували почати атаку.

У радіопередачі про інцидент чутно, як російський офіцер попереджає британське судно англійською мовою з сильним акцентом: "Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти".

Росія більше семи років тому направила солдатів для незаконного захоплення контролю над Кримським півостровом і анексувала його у сусідній України, але США і їх союзники не визнають російського захоплення, і рух військового корабля у водах Криму чітко дає це зрозуміти.

Росія пригрозила бомбити в майбутньому іноземні військові кораблі, які заходять в ці води.

Навчання, в яких бере участь корабель ВМС США "Ross", проходять в кількох кілометрах від цієї ділянки Чорного моря, і американський військовий корабель добре озброєний ракетами "Tomahawk" і "Harpoon", а також торпедами.

Командир Джон порівнює військові кораблі США із швейцарським армійським ножем. Вони добре оснащені, щоб відбивати агресію ворожих кораблів, літаків і навіть підводних човнів.

Під час навчань "Сі Бриз 2021" ВМС США продемонстрували це, почасти щоб заспокоїти американських союзників.

"Наше послання полягає в тому, що міжнародний повітряний простір і води призначені для всіх, а не належать якійсь одній країні", - заявив капітан Джон Д. Джон в інтерв'ю кореспондент "CBS News".

США заявляють, що вони віддані підтримці безпеки в Чорному морі, і це важливо для друзів Америки в регіоні, включаючи багато країн, які живуть в безпосередній близькості від Росії і побоюються посягання Росії.