Найбагатша людина Землі вирішила з космосу насолити Ілону Маску

Засновник Amazon і власник приватної космічної компанії Blue Origin Джефф Безос запропонував NASA покрити до двох мільярдів доларів витрат в обмін на контракт на місячний модуль. Про це у вівторок, 27 липня, пише видання ВВС.

За інформацією видання, компанія Blue Origin готова покрити дефіцит бюджету програми з створення посадкового модуля в межах $ 2 млрд, при цьому відмовившись від платежів в цьому і в двох наступних роках.

Крім того, керівник компанії Джефф Безос зробив пропозицію NASA, яка полягає в тому, що його організація буде брати участь в розробці і запуску елемента посадкового модуля теж за їх рахунок. Це все, за його словами, робиться для того, щоб знизити ризики для астронавтів. Витрати компанія оцінює більше ніж в $ 1 млрд.

Blue Origin пропонує укласти контракт з фіксованою ціною і покрити всі перевитрати, в тому числі, які пов'язані зі збільшенням витрат партнерів.

Відзначимо, що в квітні 2021 року космічне агентство надало Ілону Маску контракт на 2,9 мільярда доларів, відхиливши пропозицію компанії Безоса Blue Origin.

Також повідомляється, що NASA могло укласти контракт тільки з однією компанією, а не з двома, як очікувалося, через брак фінансування.

Нагадаємо, що космічне агентство отримало тільки 850 мільйонів доларів з 3,3 мільярда доларів, які воно запросило у Конгресу на будівництво місячного посадкового модуля.

Як повідомляв "Телеграф", через 27 років після заснування компанії - Джефф Безос 5 липня пішов з поста гендиректора компанії Amazon. Він залишається головою правління.

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