Тваринний принт, шкіра і яскраві кольори: тренди верхнього одягу на осінь 2021
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Андре Тан розповів про тренди і тенденції в осінньому верхньому одязі в 2021 році.
Український дизайнер Андре Тан, який раніше назвав тренди сезону осінь-зима 2021-2022, розповів, що буде модно носити восени 2021 з верхнього одягу.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
Модні тенденції верхнього одягу на осінь 2021:
- Шкіряний жакет
Модельєр радить вибирати подовжену оверсайз модель, щоб під нього помістилися гольф, сорочка або джемпер.
- Яскравий плащ-дощовик
- Кейп
Антре Тан зазначає, що це прекрасна нейтральна базова річ, яка поєднується як з трениками, так і з вечірнім вбранням.
- Пальто з м’якою лінією плеча
Модельєр радить звернути увагу на довжину міді.
- Тваринний принт
Порада від дизайнера: якщо боїтеся виглядати занадто яскраво — вибирайте принти приглушених відтінків.
- Шкіряний тренч
Тренч не виходить з моди вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази.
Раніше, "Телеграф писав, що Андре Тан зруйнував головні модні міфи, які необхідно зруйнувати вже сьогодні.
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