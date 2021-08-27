Тваринний принт, шкіра і яскраві кольори: тренди верхнього одягу на осінь 2021

Андре Тан розповів про тренди і тенденції в осінньому верхньому одязі в 2021 році.

Український дизайнер Андре Тан, який раніше назвав тренди сезону осінь-зима 2021-2022, розповів, що буде модно носити восени 2021 з верхнього одягу.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Модні тенденції верхнього одягу на осінь 2021:

Шкіряний жакет

Модельєр радить вибирати подовжену оверсайз модель, щоб під нього помістилися гольф, сорочка або джемпер.

Шкіряний жакет

Яскравий плащ-дощовик

Яскравий плащ-дощовик

Кейп

Антре Тан зазначає, що це прекрасна нейтральна базова річ, яка поєднується як з трениками, так і з вечірнім вбранням.

Кейп

Пальто з м’якою лінією плеча

Модельєр радить звернути увагу на довжину міді.

Пальто з м’якою лінією плеча

Тваринний принт

Порада від дизайнера: якщо боїтеся виглядати занадто яскраво — вибирайте принти приглушених відтінків.

Верхній одяг з тваринним принтом

Шкіряний тренч

Тренч не виходить з моди вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази.

шкіряний тренч

Раніше, "Телеграф писав, що Андре Тан зруйнував головні модні міфи, які необхідно зруйнувати вже сьогодні.