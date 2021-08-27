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Тваринний принт, шкіра і яскраві кольори: тренди верхнього одягу на осінь 2021

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Тваринний принт, шкіра і яскраві кольори: тренди верхнього одягу на осінь 2021 Новина оновлена 27 серпня 2021, 13:21
Тренди верхнього одягу 2021. Фото pexels

Андре Тан розповів про тренди і тенденції в осінньому верхньому одязі в 2021 році.

Український дизайнер Андре Тан, який раніше назвав тренди сезону осінь-зима 2021-2022, розповів, що буде модно носити восени 2021 з верхнього одягу.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Модні тенденції верхнього одягу на осінь 2021:

  • Шкіряний жакет

Модельєр радить вибирати подовжену оверсайз модель, щоб під нього помістилися гольф, сорочка або джемпер.

Шкіряний жакет
Шкіряний жакет
  • Яскравий плащ-дощовик
Яскравий плащ-дощовик
Яскравий плащ-дощовик
  • Кейп

Антре Тан зазначає, що це прекрасна нейтральна базова річ, яка поєднується як з трениками, так і з вечірнім вбранням.

Кейп
Кейп
  • Пальто з м’якою лінією плеча

Модельєр радить звернути увагу на довжину міді.

Пальто з м’якою лінією плеча
Пальто з м’якою лінією плеча
  • Тваринний принт

Порада від дизайнера: якщо боїтеся виглядати занадто яскраво — вибирайте принти приглушених відтінків.

Верхній одяг з тваринним принтом
Верхній одяг з тваринним принтом
  • Шкіряний тренч

Тренч не виходить з моди вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази.

шкіряний тренч
шкіряний тренч

Раніше, "Телеграф писав, що Андре Тан зруйнував головні модні міфи, які необхідно зруйнувати вже сьогодні.

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