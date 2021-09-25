Французькі бренди Saint Lauren та Brioni відмовилися від хутра

Більшість брендів компанії Kering уже давно не продають речі з хутром.

Французькі бренди Saint Laurent та Brioni у 2022 році припинить виготовляти та виставляти на продаж речі із хутра.

Про це в пʼятницю, 24 вересня, повідомляє "BBC".

Відповідне рішення прийняли у компанії Kering, котра і є власником популярного бренду.

Варто відзначити, що ряд брендів цієї компанії вже давно припинив випускати речі з натуральним хутром. В їх число входить Gucci (із 2017 року), Balenciaga, Bottega Veneta та Alexander McQueen. За словами виконавчого директора Kering Франсуа-Анрі Піно, з плином часу погляди клієнтів змінюються і брендам потрібно це враховувати.

Saint Laurent перестане продавати хутряні речі на початку 2022 року, а Brionі наприкінці.

Особливо задоволені прийнятим рішенням працівники зоозахисної організації "Люди за етичне ставлення до тварин", котрі підтримали ініціативу.

"Ніхто з серцем не буде носити хутро. Жоден дизайнер з розумом не торкнеться його. Будь-який будинок моди, який все ще продає його у 2021 році, — це сором", — говорять захисники тварин. Також вони закликали відмовитися від хутра інший популярний бренд, який цього рішення ще не прийняв — Louis Vuitton.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Пекіні (Китай) на показі мод представили костюми для лікарів та пацієнтів.