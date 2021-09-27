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Те, чого чекали всі: дизайнер вводить в моду шкарпетки з діркою (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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"Діряві" шкарпетки від японського дизайнера Такаюкі Фукудзава
"Діряві" шкарпетки від японського дизайнера Такаюкі Фукудзава

У мережі оцінили новий тренд японського дизайнера Такаюкі Фукудзава

Модні експерти по всій планеті продовжують пропонувати світу більш екологічні та економні методи виробництва одягу, а також більш тривалу експлуатацію модних новинок.

Так, японський дизайнер Такаюкі Фукудзава представив концепцію шкарпеток, головна особливість яких — наявність дірки для великого пальця.

"Нарешті", — відписав блогер Артем Дерягін на своїй сторінці в Twitter, прикріпивши до твіту фото трендових шкарпеток з діркою.

Варто відзначити, що такі шкарпетки розподіляють навантаження біля великого пальця і нігтя, тим самим продовжуючи термін їх служби.

"Коли випереджаєш тренди", "В сенсі вирішив ввести (моду)? А хто її виводив?", "Ну хоч хтось додумався", — пишуть в коментарях до фото.

Раніше "Телеграф" писав, що такі бренди як Saint Lauren і Brioni припинять виготовляти одяг із натурального хутра.

Теги:
#Мода #Шкарпетки #Такаюкі Фукудзава
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