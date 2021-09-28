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Без светрів і кардиганів грубої в’язки: тренди осіннього гардероба для дівчат plus size

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Осінній гардероб для дівчат plus size Новина оновлена 28 вересня 2021, 19:10
Осінній гардероб для дівчат plus size

Андре Тан розповів про тренди і тенденції в осінній верхньому одязі в 2021 році для дівчат plus size.

Український модельєр Андре Тан, який раніше назвав тренди сезону осінь-зима 2021-2022, розповів, що буде модно носити восени 2021 дівчатам з пишними формами.

Модними порадами дизайнер поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

Тренди осіннього гардероба для дівчат plus size:

Маст-хев не те щоб осені, а в загальному будь-якого сезону — брючний костюм. Однак, головне дотримуватися кількох простих правил при його виборі: на пишних дівчат будуть виглядати прямі моделі (штани зі стрілками або будь-який інший вертикальною обробкою), а піджак повинен бути структурний, добре тримає форму.

Брючний костюм — маст-хев на всі часи
Брючний костюм — маст-хев на всі часи

Не варто зупиняти свій вибір на светрах і кардиганах грубої в’язки. Лаконічний трикотаж без зайвого декору — відмінна база для осіннього гардероба.

Ніяких светрів цієї осені
Ніяких светрів цієї осені

Спідниці та сукні в поєднанні з осінніми грубими черевиками або чобітьми з високою халявою будуть виглядати дуже стильно.

Вибирайте спідниці та сукні з щільних тканин
Вибирайте спідниці та сукні з щільних тканин

З верхнього одягу — тренч, довжиною нижче середини ікри і з поясом, який підкреслить талію і створить силует. Не варто вибирати моделі "кокон", гіпероверсайзні, надто дуті або, навпаки, куці обтягуючі варіанти.

У виборі пальто немає якихось жорстких обмежень
У виборі пальто немає якихось жорстких обмежень

Взуття. Верх ботильйонів і чобіт не повинен закінчуватися на найширшому місці ваших ніг. Щоб візуально зменшити ногу краще вибирати моделі з широкою халявою або вільним верхом.

Стильні варіанти взуття на осінь для дівчат plus size
Стильні варіанти взуття на осінь для дівчат plus size

Урізноманітнити осінній гардероб допоможуть однотонні і принтовані хустки, капелюхи і шапки.

Не бійтеся експериментувати
Не бійтеся експериментувати

Раніше, "Телеграф" писав, що Андре Тан розповів про те, які речі просто вб’ють ваш стиль цієї осені.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Андре Тан #Plus Size #Фігура plus-size #Поради Андре Тана
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