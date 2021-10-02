7 способів зробити фігуру стрункою за допомогою одягу
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Потрібний елемент одягу допоможе вам виглядати худіше
Про модний образ мріє кожна жінка. Але підібрати одяг, який ідеально підкреслював би переваги фігури і приховував її недоліки, буває складніше саме представницям пишних форм: приховати випинаючі боки і живіт хочеться завжди. Про те, як одягнутися в осінньому сезоні жінкам plus size — читайте тут.
Стиліст Тетяна Базлова перерахувала в Інстаграмі кілька модних прийомів, які здатні зробити ваш образ більш струнким.
- Висока талія на спідниці і брюках
Рівень посадки поясних виробів по талії — це фактично те місце, звідки візуально починаються ноги. Тому, маючи в своєму розпорядженні талію вище, ноги здаються довшими і відбувається ефект витягування — стрункості.
- Робимо шию довше, витягуємо і робимо стрункішою портретну зону: довгі тонкі кольє, V-подібний виріз, вертикальні контрастні смужки, будь-які вставки, вертикальний принт в топах.
- Монохром
Чим ближче відтінки топу і низу, тим стрункішою виглядає фігура. Монохром = колірна вертикаль = ілюзія звуження. У монохромі можна розташовувати і різні близькі відтінки в рамках одного кольору.
- Вертикалі
Мається на увазі будь-яка візуальна вертикаль — смужка, лампаси на рукавах або брюках, контрастний ряд гудзиків, стрілки.
- Довжина максі і міді з правильною стилізацією: довгі прямі і широкі штани, майже в підлогу, спідниці повної довжини також утворюють візуальну вертикаль і роблять біль стрункішою.
- Не застібайте блейзер/жакет/піджак на гудзики
Він не для цього придуманий (можна застебнути, тільки якщо наверх надягаеться ремінь). По-перше, стильно виглядає, по-друге - знову ж стройнить.
- Бахрома
Моделі силуетного крою з бахромою відмінно стройнять.
Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, якими будуть тренди в одязі восени 2021 року.
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