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7 способів зробити фігуру стрункою за допомогою одягу

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Як зробити фігуру стрункішою — поради Новина оновлена 02 жовтня 2021, 12:57
Як зробити фігуру стрункішою — поради

Потрібний елемент одягу допоможе вам виглядати худіше

Про модний образ мріє кожна жінка. Але підібрати одяг, який ідеально підкреслював би переваги фігури і приховував її недоліки, буває складніше саме представницям пишних форм: приховати випинаючі боки і живіт хочеться завжди. Про те, як одягнутися в осінньому сезоні жінкам plus size — читайте тут.

Стиліст Тетяна Базлова перерахувала в Інстаграмі кілька модних прийомів, які здатні зробити ваш образ більш струнким.

  • Висока талія на спідниці і брюках

Рівень посадки поясних виробів по талії — це фактично те місце, звідки візуально починаються ноги. Тому, маючи в своєму розпорядженні талію вище, ноги здаються довшими і відбувається ефект витягування — стрункості.

Висока талія
Висока талія
  • Робимо шию довше, витягуємо і робимо стрункішою портретну зону: довгі тонкі кольє, V-подібний виріз, вертикальні контрастні смужки, будь-які вставки, вертикальний принт в топах.
V-подібний виріз
V-подібний виріз
  • Монохром

Чим ближче відтінки топу і низу, тим стрункішою виглядає фігура. Монохром = колірна вертикаль = ілюзія звуження. У монохромі можна розташовувати і різні близькі відтінки в рамках одного кольору.

Монохром
Монохром
  • Вертикалі

Мається на увазі будь-яка візуальна вертикаль — смужка, лампаси на рукавах або брюках, контрастний ряд гудзиків, стрілки.

Вертикальні лінії
Вертикальні лінії
  • Довжина максі і міді з правильною стилізацією: довгі прямі і широкі штани, майже в підлогу, спідниці повної довжини також утворюють візуальну вертикаль і роблять біль стрункішою.
Довжини міді та максі
Довжини міді та максі
  • Не застібайте блейзер/жакет/піджак на гудзики

Він не для цього придуманий (можна застебнути, тільки якщо наверх надягаеться ремінь). По-перше, стильно виглядає, по-друге - знову ж стройнить.

Другий шар співуче
Другий шар співуче
  • Бахрома

Моделі силуетного крою з бахромою відмінно стройнять.

Бахрома
Бахрома

Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, якими будуть тренди в одязі восени 2021 року.

Теги:
#Мода #Тренди #Мода 2021
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