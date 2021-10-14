Занижена талія, бахрома і платформи: Андре Тан розкрив головні тенденції сезону весна-літо 2022
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Андре Тан розповів, що модницям варто прикупити на весну і літо.
"Все нове — це добре забуте старе" — мабуть, за цим принципом світові дизайнери вирішили будувати свої колекції. Те, що модельєри пропонують носити модницям в новому сезоні весна-літо 2022, дуже нагадує моду 2000-х.
Український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Інстаграм коротко підсумував нові модні тенденції і розповів все, що потрібно знати про Тижні моди весна-літо 2022.
- Нью-Йорк
На подіумах можна було побачити те, чого так давно чекали: яскраві кольори, сміливі розрізи, багато бахроми і бездоганні вечірні сукні.
- Лондон
У новому сезоні дизайнери з Лондона радять нам не скромничати і бути в центрі уваги. Якщо колірна палітра — то найяскравіша, а краще — сліпуча неонова. Якщо прозоре плаття-сітка — то поверх білизни.
- Мілан
Італійські дизайнери налаштовані на романтику, побачення і вечірки: в новому сезоні нас чекають босоніжки на платформах, кричущі анімалістичні принти, повернення нульових і ніжно-рожеві відтінки.
- Париж
Дизайнери представили різноманітність вечірніх нарядів, божевільні аксесуари на кожен день і (напрочуд) проголосили одним з ключових трендів офісний стиль.
Раніше, "Телеграф" писав, що Андре Тан розповів про те, які речі просто вб’ють ваш стиль цієї осені.