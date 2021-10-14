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Занижена талія, бахрома і платформи: Андре Тан розкрив головні тенденції сезону весна-літо 2022

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Що буде в моді навесні-влітку 2022 Новина оновлена 14 жовтня 2021, 08:58
Що буде в моді навесні-влітку 2022

Андре Тан розповів, що модницям варто прикупити на весну і літо.

"Все нове — це добре забуте старе" — мабуть, за цим принципом світові дизайнери вирішили будувати свої колекції. Те, що модельєри пропонують носити модницям в новому сезоні весна-літо 2022, дуже нагадує моду 2000-х.

Український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Інстаграм коротко підсумував нові модні тенденції і розповів все, що потрібно знати про Тижні моди весна-літо 2022.

  • Нью-Йорк

На подіумах можна було побачити те, чого так давно чекали: яскраві кольори, сміливі розрізи, багато бахроми і бездоганні вечірні сукні.

Занижена талія з нульових — один з головних хітів року
Занижена талія з нульових — один з головних хітів року
Першими тенденції для майбутнього сезону представили дизайнери в Нью-Йорку.
Першими тенденції для майбутнього сезону представили дизайнери в Нью-Йорку.
  • Лондон

У новому сезоні дизайнери з Лондона радять нам не скромничати і бути в центрі уваги. Якщо колірна палітра — то найяскравіша, а краще — сліпуча неонова. Якщо прозоре плаття-сітка — то поверх білизни.

Не обійшлося і без сміливих аксесуарів — барвистих колготок і мереживних панчіх
Не обійшлося і без сміливих аксесуарів — барвистих колготок і мереживних панчіх
  • Мілан

Італійські дизайнери налаштовані на романтику, побачення і вечірки: в новому сезоні нас чекають босоніжки на платформах, кричущі анімалістичні принти, повернення нульових і ніжно-рожеві відтінки.

Італійські дизайнери також прогнозують повернення моди нульових
Італійські дизайнери також прогнозують повернення моди нульових
Що представили італянскіе дизайнери на Тижні моди весна-літо 2022
Що представили італянскіе дизайнери на Тижні моди весна-літо 2022
  • Париж

Дизайнери представили різноманітність вечірніх нарядів, божевільні аксесуари на кожен день і (напрочуд) проголосили одним з ключових трендів офісний стиль.

Сміливо носит сукні-футляри, спідниці в складку, ділові піджаки та костюми з будь-якого приводу
Сміливо носит сукні-футляри, спідниці в складку, ділові піджаки та костюми з будь-якого приводу
Що представили французькі дизайнери на Тижні моди весна-літо 2022
Що представили французькі дизайнери на Тижні моди весна-літо 2022

Раніше, "Телеграф" писав, що Андре Тан розповів про те, які речі просто вб’ють ваш стиль цієї осені.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Дизайнер #Андре Тан #Сучасна мода #Модний дизайнер #Висока мода #Український дизайнер #Поради Андре Тана
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