Костюми із "Ігри в кальмара" і "Чорної вдови": самі трендові ідеї образів на Хелловін

"Цукерки або смерть", — фраза, яка символізує прихід Хелловіну.

Сучасне міжнародне свято Хелловін (Halloween, All Hallows’ Eve або All Saints’ Eve) щорічно відзначається 31 жовтня. Це свято дуже популярне в Сполучених Штатах, Великобританії, Ірландії та низці інших країн. В Україні його відзначають не так масштабно, але з кожним роком все більше людей розфарбовують обличчя, надягають химерно-страшні костюми і просто веселяться в цей день.

До Хелловіну залишилося кілька днів, тому, якщо ви також хочете розважитися, час вибирати святкові костюми.

"Телеграф" підготував добірку найяскравіших образів на Хелловін. Дивіться фото і вибирайте той образ, який підійде вам найбільше!

Косплей з фільмів і серіалів на Хелловін

В останні роки дуже популярними образами на свято стали косплеї на різних популярних героїв з кінофільмів, мультфільмів, казок і коміксів.

Стервелла Де Віль — головна героїня діснеївського фільму Cruella з Еммою Стоун, який вийшов в 2021 році. Прем’єра в Україні відбулася 27 травня.

Образ буде актуальним найближчі роки

Образи із південнокорейського серіалу "Гра в кальмара"

Найпопулярнішим образом в 2021 році під час Хелловіну будуть персонажі серіалу "Гра в кальмара" від Netflix. Нагадаємо, що після успіху проекту продажу білих сліпонів, в яких ходять головні герої серіалу, від компанії Vans виросли на 7800%. Також попит виріс і на зелені костюми учасників та червоні костюми наглядачів.

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Кессі в фільмі "Перспективна дівчина"

Актриса Кері Малліган, яка втілила роль Кессі Томас — 30-річної жінки, яка, прикидаючись п’яною і безпорадною, дає жорсткий відсіч чоловікам, які намагаються скористатися її слабкістю.

Головна героїня в образі медсестри з різнокольоровим волоссям відмінно підійде для хелловінської вечірки.

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Тед з "Теда Лассо"

Під час Хелловіну можна перетворитися в харизматичного і веселого тренера команди "Річмонд" Теда Лассо, якого зіграв актор Джейсон Судейкіс.

Темно-синій спортивний костюм і фірмові вуса — чим не образ на Хелловін

Читайте також: Категорія Lifestyle Хелловін 2021: якого числа відзначається, історія свята і цікаві традиції Назва свята з’явилося в XVI столітті, і сталося це від шотландських слів "All Hallows ’Eve".

Костюм нової Чорної вдови із Marvel

25-річна актриса Флоренс П’ю, яка зіграла нову Чорну вдову Олену Бєлову, обурена тим, що на Хелловін білого костюма з чорним жилетом її героїні в магазинах просто немає. Нещодавно дівчина пройшлася по магазинах і побачила, що там вже продаються костюми її колег по фільму.

"Що за… Судячи з усього, Олена не пройшла. Друзі. Я буквально говорю про кишені майже в кожній сцені. Хелловін — багато безкоштовних солодощів. Нагадую, в жилеті "багато зручних кишень", — написала Флоренс в Інстаграмі. А й справді, зручний костюм же?

Класичний образ на Хелловін

Незважаючи на те, що Хелловін — це ніч відьом і нечистих, класичними костюмами для святкування будуть образи відьми, зомбі, ляльки Анабель, кривавої Мері, привиди, вбивці чи жертви.

Не варто забувати про класику в цьому році

Раніше "Телеграф" писав, як красиво прикрасити свій будинок на Хелловін і зробити тематичні вироби своїми руками, а також, як правильно зробити ліхтар із гарбуза.