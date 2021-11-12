Жодної "хижої" розкраски: у чому зустрічати рік Чорного Водяного Тигра-2022 (фото)

Щоб заслужити прихильність Тигра, слід віддати перевагу синьому та сірому кольорам

Згідно зі східним календарем, у 2022 році покровителем стане Чорний (Блакитний) Водяний Тигр. Правильно підібрані сукні здатні залучити благополуччя, удачу та приємні сюрпризи наступного року. Чорний Водяний Тигр прийде на зміну Металевому Бику.

Наступний 2022 рік Чорного (Блакитного) Водяного Тигра проходитиме під покровительством двох стихій: дерева та води. Ці стихії доповнюють одна одну та забезпечують позитивним настроєм усіх знаків Зодіаку.

Слід пам’ятати, що Тигр — тварина непокірна і свавільна, відрізняється суворою вдачею і підвищеними вимогами до оточуючих. Щоб заручитись його підтримкою, варто приділити особливу увагу своєму новорічному образу, пише "Коліжанка".

До актуальної "новорічної" палітри кольорів, за смаком Тигра, відносяться:

кольори стихії води: аквамарин, бірюзовий, блакитний, смарагдовий, блакитно-зелений;

чорні та темно-сині відтінки;

всі відтінки зеленого (вказують на дерево, символ року);

всі відтінки коричневого: бежевий, пісочний, золотистий;

сріблясті відтінки.

Насичений синій чудово підійде для зустрічі Нового року-2022.

Відмінно розбавить палітру білий і сірий колір, а от "хижих", отруйних і неонових відтінків слід відмовитися. Тигр не любить пафос та помпезність.

При виборі новорічного образу слід віддати перевагу натуральним тканинам. По можливості, нарядьтеся на Новий рік-2022 у такі тканини, як шовк, бавовна, мереживо, кашемір, атлас чи оксамит. Категорично заборонені хутро та шкіра.

Від отруйних кольорів варто відмовитись, щоб не розгнівати Водяного Тигра

Чоловікам важливо не перенавантажувати образ зайвими елементами. Палітра кольорів повинна включати насичені благородні відтінки: чорний, попелястий, синій, коричневий, темно сірий або темно-бежевий.

Чоловікам слід вибрати благородніші кольори

Раніше "Телеграф" писав, представникам яких знаків Зодіаку пощастить у рік Чорного Водяного Тигра-2022.