Манікюрні тренди на осінь-зиму 2021-2022: цікаві ідеї дизайну з фото

Сучасні жінки манікюру приділяють не менше уваги, ніж одязі чи взуттю. Адже, нерідко він може стати особливістю образу, або досить ефектно його доповнити.

Зазвичай для осіннього манікюру використовують теплі та благородні кольори, в тон до відтінків природи. Але цього сезону спектр розширився, додалися нові відтінки, які передають особливо сильну енергію та характер.

Спеціально для вас "Телеграф" підготував добірку трендів манікюру осінь-зима 2021-2022.

Однотонне покриття

Серед абсолютних трендів осінь-зима 2021-2022 – зелений колір. Його відтінки досі переважають на палітрі нейл-арту. Тренд на цей колір започаткував відомий бренд Bottega Veneta. Виразні відтінки оливкового, трав’янистого, гірчичного, смарагдового та темно-зеленого не лише привертають увагу, а й чітко підкреслюють почуття стилю.

Яскравий зелений манікюр зробить ваш образ цікавим та стильним

Яскравий трендовий колір, який підкреслить ваш образ

Також серед однотонних покриттів актуальними стали фіолетовий, пурпуровий, кораловий, жовтий, синій та його відтінки. Більше святкового вигляду можна додати за допомогою гель-лакового конфетті або каміння.

Незмінною популярністю осінньо-зимового нейл-арту користуються матові відтінки. Вони відмінно поєднуються з візерунками та малюнками.

Матовий манікюр для елегантного вбрання

"Френч"

Традиційно досить популярний французький манікюр, але тепер у різних варіаціях. Наприклад, актуальним у сезоні осінь-зима 2021-2022 буде "френч" на прозорій основі, або ж із тонкими, ніжними та елегантними лініями.

Яскравий французький манікюр може стати родзинкою образу

Вишуканий французький манікюр для досконалості образу

"Negative space"

Цього сезону в тренді також буде так званий голий манікюр або, як його ще називають, «negative space». Його суть полягає у використанні прозорої основи та невеликих кольорових вставок, або зовсім без них. Такий манікюр досить незвичайний, але він ніколи не здасться нудним, оскільки у тенденціях світу природність та натуральність.

Натуральний та стильний манікюр для будь-якої події

Простий та ніжний манікюр, який підійде до будь-якого образу

В’язаний візерунок

Зимовий манікюр не уявляється без стильного в’язаного візерунка, який досить вдало поєднується із зимовими малюнками. У такому нейл-арті переважають ніжні рожеві, блакитні та білі відтінки. Такий манікюр виглядає дуже красиво та затишно.

Теплий та ніжний манікюр на зимові свята

Затишний зимовий манікюр із в’язаним візерунком

Градієнт

Градієнт, або омбре, сміливо можна використовувати у сезоні осінь-зима 2021-2022. Він добре виглядає як самостійно, так і в поєднанні з іншими техніками нейл-арту. Кольорова палітра тут теж необмежена: від яскравих теплих до ніжних та легких відтінків.

Яскравий омнік манікюр для святкового вбрання

Неймовірно красивий градієнт для стильного браза

Раніше "Телеграф" писав, який одяг буде в тренді восени 2021 року.