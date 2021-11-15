Що таке японський манікюр і в чому секрет його популярності

Новий тип манікюру передбачає використання лише натуральних продуктів

Одним із останніх трендів для нігтів є японський манікюр. У Японії догляд за руками і, особливо, за нігтями має важливе значення, тому в моду увійшов так званий японський манікюр, який прийшов на заміну традиційному манікюру і складається з носіння чистих і добре відполірованих нігтів, але з системою, специфічною для кожної людини.

Про це пише Nail Care Zone.

В останні кілька років на піку популярності був манікюр, у якому нігті були вкриті гель-лаком. Схоже, що цей вид манікюру поступається позицією японському манікюру, тим більше, під час його виконання використовуються тільки натуральні матеріали.

Що таке японський манікюр

Японки користуються цим манікюром вже понад 400 років. Завдяки цьому виду манікюру нігті отримують необхідне харчування, а також стають дуже блискучими.

Він складається з втирання спеціальної пасти з вітамінами та мінералами на натуральне тіло нігтя та нанесення зверху шару пудри. Паста має характерний зелений колір та містить речовини, які живлять та зміцнюють нігті, надаючи їм неповторного рожевого перлинного блиску. Це відбувається завдяки вітамінам А і Е, кремнезему Японського моря, бджолиному пилку та кератину.

Перед нанесенням пасти необхідно відполірувати верхній шар кожного нігтя. Таким чином, паста проникне у глибокий шар нігтьового тіла. Щоб зберегти його на місці, утріть невелику кількість індивідуального порошку в нігті.

Повний секрет полягає в правильному розтиранні пасти і порошку: в тому самому напрямку і з використанням полірувальників з оленячої шкіри; зелений колір використовується для розтирання пасти, рожевий використовується для нанесення порошку. Під час цього виду манікюру металеві пилки для нігтів не використовуються, а кутикули не зрізаються.

Історія японського манікюру

Історія свідчить, що цим древнім манікюром користувалися найвидатніші дворянські сім’ї Японії. Пізніше, завдяки його популярності, його стали робити звичайні громадяни, зробивши його відомим усьому решті світу.

Як виконується японський манікюр

Цей тип техніки може бути виконаний як у нігтях рук, і ніг. Його основна мета – відновити світло та блиск нігтів, які були втрачені через використання хімічних речовин або агресивне медичне лікування.

Реалізація цього манікюру полягає в тому, щоб обробити ніготь надзвичайно делікатним способом.

Насамперед під час виконання такого манікюру м’якою пилкою прибирають довжину нігтя. Потім видаляють кутикулу апельсиновою паличкою. Після цього масажують кожен ніготь зволожуючим маслом, завжди використовуючи натуральний продукт з нульовим вмістом хімічних речовин. Як тільки ніготь буде достатньо зволожений, його полірують замшею, щоб попередньо розтертий продукт проникав усередину і забезпечував гладкість і чистоту ваших нігтів.

Після цього проводиться розслаблюючий масаж ваших рук, щоб зволожити шкіру та завершити процедуру.

Ефект японського манікюру

Японський манікюр – це метод, який живить, зміцнює натуральні нігті та надає їм здорового рожевого перлинного блиску. Це пов’язано з інгредієнтами, які містить натуральна паста: вітаміни А та Е, кератин, бджолиний пилок та кремнезем з Японського моря. Японський манікюр особливо рекомендується для ламких, ламких та ламких нігтів.

Ефект від лікування видно відразу після процедури. Щоб продовжити його, манікюр слід повторити 3 або 4 рази протягом трьох тижнів.

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