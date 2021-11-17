Мінімум речей та максимум образів: як створити ідеальний гардероб

Головні засади створення капсульного гардеробу.

"Мені нема чого надіти!" — фраза, яку кожна дівчина хоч раз, але говорила у своєму житті. Шафа може просто бути забита речами, але цілих образів бути мало, від того й виходить, що одягти й нічого. Що ж робити?

Відмінний вихід із такої ситуації — це створення капсульного гардероба, тобто такого, в якому всі речі поєднуються одна з одною, а одну можна легко замінити іншою.

Відомий український модельєр Андре Тан на своїй сторінці в Інстаграм розповів про основні засади створення такого гардеробу та правила догляду за ним.

Як створити ідеальний гардероб

Важливо розуміти, що капсула (капсульний гардероб) не зможе поєднати усі сфери вашого життя. Тому одним із важливих принципів створення такого гардеробу є розставляння пріоритетів. Ви повинні визначити, яка сфера вашого життя найактуальніша: ділова, спортивна чи вечірня, та підбирати речі вже під неї.

Капсульний гардероб починається з ядра, тобто з основної речі, навколо якої й буде все збудовано.

"Зазвичай це костюм або жакет зі штанами. Якщо ми говоримо про повсякденну капсулу — це може бути пуховик або ваші улюблені джинси" — зазначає дизайнер.

Після визначення з ядром капсули слід доповнити її стильними базовими речами, бажано без зайвого декору.

Тільки вже маючи міцну базу можна впроваджувати в капсулу трендові та незвичайні елементи.

Щоб усі ваші образи були стильними, важливо дотримуватися правила однакової температури. Це означає, що не варто забувати про поєднання кольорів: дотримуйтесь однієї колірної температури.

"Не бійтеся експериментувати" — радить Андре Тан, відзначаючи, що у свій капсульний гардероб можна і потрібно додавати модні аксесуари та прикраси.

Не забувайте, що базові речі теж мають властивість старіти, тому періодично оновлюйте свій капсульний гардероб.

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