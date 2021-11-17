Шкідливі поради щодо догляду за волоссям, які багато хто помилково вважає корисними

Важливо користуватися косметикою, яка підходить вашому типу волосся

У сучасному світі одним із показників того, що дівчата та жінки стежать за своїм зовнішнім виглядом, є доглянуте волосся. Зараз можна знайти засоби на будь-який запит та гаманець, що дозволить виглядати доглянутою та красивою.

Щоправда, не до всіх порад варто дослухатися. Про це пише Ok-Magazine.

Деякі рекомендації щодо догляду за волоссям можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Порада № 1. Чим частіше мити голову, тим краще

Мити волосся щодня не потрібно. Тим більше цей процес дуже індивідуальний і залежить від особливостей шкіри голови. Наприклад, якщо у вас жирна шкіра голови, то мити волосся, можливо, потрібно щодня або через день. У той же час, власницям сухої шкіри голови не рекомендовано мити волосся частіше 2-3 рази на тиждень.

Шампунь очищає не тільки забруднення, а й змиває захисний шар, який виробляють сальні залози волосяних цибулин, що при частому миття голови може пересушувати тонке волосся. Оптимально мити голову в міру забруднення волосся і не дотримуватись якихось розкладів.

Порада № 2. Якщо з’явилася лупа, потрібно терміново поміняти шампунь

Лупа може з’явитися внаслідок неправильного незбалансованого харчування, на тлі гормонального збою або після пережитого стресу. Щоб позбавитися проблеми потрібно розібратися в причинах. Шампунь є лише засобом профілактики лупи та інших проблем із волоссям та шкірою голови.

Порада № 3. Мити голову краще за гарячу воду

Багато хто може помилково вважати, що чим тепліша вода, тим краще вдасться очистити волосся та шкіру голови від забруднень. Насправді, якщо вода буде гарячою, вона може обпалювати і послаблювати волосся. Ідеально мити волосся теплою водою, а ось обполіскувати холодною — так воно буде більш гладким і отримає природний блиск.

Порада № 4. Насухо витирати волосся рушником

Мокре волосся більш тендітне і вразливе, ніж сухе, і коли ви його починаєте активно терти рушником, воно може ламатися. Найкраще підсушувати волосся рушником, рухами, що промокують, після чого нанести термозахист і живильне масло. Підсушене волосся можна сушити феном, використовувати середній температурний режим.

Порада № 5. Робити масаж голови не обов’язково

Масаж голови дуже важливий, особливо в холодну пору року, коли судини звужуються і шкіра недоотримує необхідні елементи. Навіть якщо ви кілька разів на тиждень по кілька хвилин масажуватимете шкіру голови, то це допоможе поліпшити кровообіг і роботу сальних залоз.

Порада № 6. Після кожного миття волосся необхідно використовувати маску

Насправді використовувати маску не потрібно після кожного митиття голови, достатньо це робити раз на тиждень. Замість цього варто підібрати бальзам, що підходить для вашого типу волосся, і використовувати його. Крім того, потрібно пам’ятати, що маски, бальзами та кондиціонери важливо наносити, уникаючи прикореневої зони – таким чином ви обтяжите укладання і залишите волосся без об’єму кореня.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, коли в листопаді краще стригти та фарбувати волосся.