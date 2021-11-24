"Разок схожу за молоком": Андре Тан назвав речі, які потрібно терміново викинути

Ці речі легко можна назвати "вбивцями стилю".

Кожна дівчинка завжди хоче бути красивою і виглядати стильно. І одним із помічників у цій справі є гардероб. Бажано, щоб речі у ньому були актуальними, модними та поєднувалися між собою. Дуже пощастило тим дівчатам, у яких добре розвинене почуття стилю та смаку, адже вони можуть і самі впоратися у складанні свого гардеробу, а ось тим, кому пощастило трохи менше, на допомогу приходять дизайнери та модельєри.

Відомий український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Інстаграм періодично ділиться порадами, які допоможуть будь-якій красуні створити свій ідеальний гардероб.

І один зі своїх постів він присвятив темі "Викиньте це негайно", опублікувавши список речей, з якими необхідно попрощатися.

Речі, які потрібно терміново викинути

Речі з розряду "ще знадобиться".

Не тримайтеся за спогади пов’язані з певною річчю і не зберігайте її тому, що шкода викинути. Ця кофтинка/платтячка/штани вже відслужили своє — їм час на спокій.

Клон у шафі.

Якщо це речі базовому гардеробу: на кшталт білі футболки чи чорні штани, то нехай залишаються. Але якщо це однотипні речі, можливо навіть однакового фасону і з однотипним малюнком, то, не шкодуючи, відправляйте їх у сміття.

Річ колишньої слави

Дизайнерські речі, яким вже 2-3 роки, вже не модні — їхній час уже минув.

Речі в стилі "ще один раз схожу за молоком"

"Це мої улюблені", "вони дуже зручні" та подібні фрази на захист туфель — це лише відмовки, які "закопують" ваш стиль. Не заощаджуйте на собі та придбайте нормальне взуття.

Практична, але нецікава річ

Якщо ця річ не приносить вам радості, навіть якщо вона підходить під будь-яку іншу річ із гардероба, прощайтеся з нею.

Раніше "Телеграф" писав про кілька типових помилок, яких слід уникати при виборі спідньої білизни.