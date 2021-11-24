"Разок схожу за молоком": Андре Тан назвав речі, які потрібно терміново викинути
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Ці речі легко можна назвати "вбивцями стилю".
Кожна дівчинка завжди хоче бути красивою і виглядати стильно. І одним із помічників у цій справі є гардероб. Бажано, щоб речі у ньому були актуальними, модними та поєднувалися між собою. Дуже пощастило тим дівчатам, у яких добре розвинене почуття стилю та смаку, адже вони можуть і самі впоратися у складанні свого гардеробу, а ось тим, кому пощастило трохи менше, на допомогу приходять дизайнери та модельєри.
Відомий український дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Інстаграм періодично ділиться порадами, які допоможуть будь-якій красуні створити свій ідеальний гардероб.
І один зі своїх постів він присвятив темі "Викиньте це негайно", опублікувавши список речей, з якими необхідно попрощатися.
Речі, які потрібно терміново викинути
- Речі з розряду "ще знадобиться".
Не тримайтеся за спогади пов’язані з певною річчю і не зберігайте її тому, що шкода викинути. Ця кофтинка/платтячка/штани вже відслужили своє — їм час на спокій.
- Клон у шафі.
Якщо це речі базовому гардеробу: на кшталт білі футболки чи чорні штани, то нехай залишаються. Але якщо це однотипні речі, можливо навіть однакового фасону і з однотипним малюнком, то, не шкодуючи, відправляйте їх у сміття.
- Річ колишньої слави
Дизайнерські речі, яким вже 2-3 роки, вже не модні — їхній час уже минув.
- Речі в стилі "ще один раз схожу за молоком"
"Це мої улюблені", "вони дуже зручні" та подібні фрази на захист туфель — це лише відмовки, які "закопують" ваш стиль. Не заощаджуйте на собі та придбайте нормальне взуття.
- Практична, але нецікава річ
Якщо ця річ не приносить вам радості, навіть якщо вона підходить під будь-яку іншу річ із гардероба, прощайтеся з нею.
Раніше "Телеграф" писав про кілька типових помилок, яких слід уникати при виборі спідньої білизни.
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