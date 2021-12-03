Стрижки у грудні: астролог назвала небезпечні дні для відвідування перукаря

З чого розпочати підготовку до Нового року? Звичайно ж зі стрижки

Місячний календар на грудень-2021 допоможе спланувати похід до перукаря у ті дні, коли для маніпуляцій із волоссям буде особливо вдалий час.

Астролог Олена Мун в Інстаграмі розповіла, які дні першого зимового місяця сприятливі для відвідування майстра, а в які це робити не варто, щоб не викликати на себе лиха. "Час, коли не варто купувати подарунки та будувати важливі плани", — додала експерт.

Сприятливі дні для стрижок у грудні-2021

11 грудня

Сприятливий день для стрижки волосся сприяє зміцненню здоров’я, збільшенню щастя та довголіття. Волосся після стрижки оздоровиться, наллється силою та блиском.

14 грудня

Стригти чи не стригти, вирішуйте самі! А ось будь-який догляд та увага волоссю в цей день принесе не лише масу задоволення, а й підвищить рівень енергії, добробуту, життєвого комфорту, і навіть сприятиме збільшенню інтуїції. Волосся стане швидше рости і оздоровиться.

15 грудня

Щоб дізнатися щось нове та цікаве, залучити знайомства та урізноманітнити будні, відвідайте майстра цього дня. Волосся після стрижки добре росте і менше ламається.

16 грудня

Сприятливий день для стрижки, фарбування та доглядових процедур. Волосся стане більш здоровим і сильним. Стрижка позитивно впливає на рівень добробуту, самооцінку.

17 грудня

День краси та задоволень. Приділіть час собі, волоссю, після стрижки вони стануть швидше рости, знайдуть обʼєм.

18 грудня

Сприятливий для стрижки день. Сприяє просуванню у професійній сфері, справах. Поліпшить фінансове становище. Волосся після стрижки швидше росте, стає здоровішим і об’ємнішим.

Несприятливі дні для стрижок у грудні

3, 7, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 30 число. Інші дні нейтральні.

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