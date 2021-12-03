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Стрижки у грудні: астролог назвала небезпечні дні для відвідування перукаря

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Місячний календар стрижок на грудень 2021 року
Місячний календар стрижок на грудень 2021 року

З чого розпочати підготовку до Нового року? Звичайно ж зі стрижки

Місячний календар на грудень-2021 допоможе спланувати похід до перукаря у ті дні, коли для маніпуляцій із волоссям буде особливо вдалий час.

Астролог Олена Мун в Інстаграмі розповіла, які дні першого зимового місяця сприятливі для відвідування майстра, а в які це робити не варто, щоб не викликати на себе лиха. "Час, коли не варто купувати подарунки та будувати важливі плани", — додала експерт.

Сприятливі дні для стрижок у грудні-2021

  • 11 грудня

Сприятливий день для стрижки волосся сприяє зміцненню здоров’я, збільшенню щастя та довголіття. Волосся після стрижки оздоровиться, наллється силою та блиском.

  • 14 грудня

Стригти чи не стригти, вирішуйте самі! А ось будь-який догляд та увага волоссю в цей день принесе не лише масу задоволення, а й підвищить рівень енергії, добробуту, життєвого комфорту, і навіть сприятиме збільшенню інтуїції. Волосся стане швидше рости і оздоровиться.

  • 15 грудня

Щоб дізнатися щось нове та цікаве, залучити знайомства та урізноманітнити будні, відвідайте майстра цього дня. Волосся після стрижки добре росте і менше ламається.

  • 16 грудня

Сприятливий день для стрижки, фарбування та доглядових процедур. Волосся стане більш здоровим і сильним. Стрижка позитивно впливає на рівень добробуту, самооцінку.

  • 17 грудня

День краси та задоволень. Приділіть час собі, волоссю, після стрижки вони стануть швидше рости, знайдуть обʼєм.

  • 18 грудня

Сприятливий для стрижки день. Сприяє просуванню у професійній сфері, справах. Поліпшить фінансове становище. Волосся після стрижки швидше росте, стає здоровішим і об’ємнішим.

Несприятливі дні для стрижок у грудні

3, 7, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 30 число. Інші дні нейтральні.

Раніше "Телеграф" назвав головні помилки у догляді за волоссям, від яких варто відмовитися раз і назавжди.

Теги:
#Стрижки #Календар стрижок #календарі
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