Не надягайте це ніколи: зимові речі, яких давно час позбутися

Ці речі лише займають зайве місце у шафі.

На календарі зима і з кожним днем на вулиці стає все холодніше і холодніше, а це означає, що в хід йдуть теплі зимові речі. І звичайно ж, кожна дівчина хоче виглядати стильно навіть у пуховику, шапці та шарфі. А для цього потрібно знати, які речі модні у сезоні, а які вже давно час викинути.

Стиліст Тетяна Базлова, яка в Інстаграмі підписана як tatibazlova, на своїй сторінці у соцмережі, створила невелику шпаргалку за зимовим стилем. У ній вона розповіла про ті речі, які вже не актуальні у новому зимовому сезоні.

Тетяна зазначає, цих речей пора давно позбутися, адже вони тільки захаращують гардероб. А іноді й не дають змоги придбати нову річ: мова йде про економію (навіщо купувати нове, якщо ще є хороше старе). Проте стиліст наголошує, що ці речі варто викинути, не шкодуючи їх.

"Потроху замінюємо на нові, класні та сучасні одиниці, які будуть приносити радість та надихати" — пише Базлова.

Варто відзначити, що в новому сезоні зима 2021/2022 актуальні натуральні тканини, пастельні тони та натуральність.

Раніше порадами про "чистку" гардеробу ділився і відомий український модельєр Андре Тан. Дизайнер на своїй сторінці в Інстаграмі опублікувавши список речей, які терміново потрібно викинути.