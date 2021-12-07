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Як щодня виглядати зіркою: 8 наймодніших принтів цієї зими

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Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Автор
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Модні принти зими 2021-2022 Новина оновлена 07 грудня 2021, 11:25
Модні принти зими 2021-2022

Позбутися різноманітності в одязі допоможе вміння правильно поєднувати речі між собою

Настання зими зовсім не означає, що теплі речі не можуть бути гарними. Є кілька правил від стилістів, які розповідають, від якого одягу краще відмовитись, але також є багато незначних, на перший погляд, деталей, на які рекомендують звернути увагу, щоб залишатися у тренді.

Так, стиліст Тетяна Базлова, більш відома в Instagram під нікнеймом tatibazlova, зазначає, що принти є швидким і простим способом внести у повсякденний гардероб щось нове та яскраве. За її словами, якщо щоденні образи набридли, варто спробувати розбавити капсулу речами з принтами.

Стиліст перерахувала 8 актуальних у цьому сезоні принтів:

  1. Класична смужка різної ширини, в основному на футболках, светрах, тільниках, толстовках.
  2. Гусяча лапка, яка буде особливо актуальною на пальто, трикотажі та штанах.
  3. Різноманітна клітка: дрібна, велика, асиметрична, кольорова, чорно-біла.
  4. Колорблок та апсайклінг (комбінований блоками колір та поєднана різнорідна тканина або принт).
  5. Квітковий принт.
  6. Фантазійна смужка, зебра.
  7. Паттерн із геометричних фігур.
  8. Написи у стилі учнів американських коледжів.

Тетяна Базлова на своїй сторінці в соцмережі опублікувала фото, які показують, як краще поєднувати ці принти у своїх образах:

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити свій ідеальний гардероб, використовуючи при цьому мінімум речей.

Теги:
#Мода #Одяг #Стиліст #Стиль #Зима
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