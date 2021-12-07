Як щодня виглядати зіркою: 8 наймодніших принтів цієї зими
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Позбутися різноманітності в одязі допоможе вміння правильно поєднувати речі між собою
Настання зими зовсім не означає, що теплі речі не можуть бути гарними. Є кілька правил від стилістів, які розповідають, від якого одягу краще відмовитись, але також є багато незначних, на перший погляд, деталей, на які рекомендують звернути увагу, щоб залишатися у тренді.
Так, стиліст Тетяна Базлова, більш відома в Instagram під нікнеймом tatibazlova, зазначає, що принти є швидким і простим способом внести у повсякденний гардероб щось нове та яскраве. За її словами, якщо щоденні образи набридли, варто спробувати розбавити капсулу речами з принтами.
Стиліст перерахувала 8 актуальних у цьому сезоні принтів:
- Класична смужка різної ширини, в основному на футболках, светрах, тільниках, толстовках.
- Гусяча лапка, яка буде особливо актуальною на пальто, трикотажі та штанах.
- Різноманітна клітка: дрібна, велика, асиметрична, кольорова, чорно-біла.
- Колорблок та апсайклінг (комбінований блоками колір та поєднана різнорідна тканина або принт).
- Квітковий принт.
- Фантазійна смужка, зебра.
- Паттерн із геометричних фігур.
- Написи у стилі учнів американських коледжів.
Тетяна Базлова на своїй сторінці в соцмережі опублікувала фото, які показують, як краще поєднувати ці принти у своїх образах:
Раніше "Телеграф" розповідав, як створити свій ідеальний гардероб, використовуючи при цьому мінімум речей.
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