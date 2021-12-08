Давно не в моді: зимові шапки, які потрібно терміново викинути

Менше страз, намистин і перлів — "девіз" шапок зимового сезону 2021/2022

Перші морози вже щипають українців за щічки, а це означає, що настав час діставати з верхньої полиці шафи теплі зимові головні убори: шапки, берети та кепки. А щоб не переживати, вийшла ваша улюблена шапка з моди чи ні, потрібно знати, які тенденції у виборі головних уборів переважають у сезоні зима 2021/2022.

Стиліст Тетяна Базлова, яка в Інстаграмі підписана як tatibazlova, на своїй сторінці в соцмережі, наочно продемонструвала, які моделі в зимовому сезоні вже не актуальні, а які будуть популярними.

Тетяна зазначає, що зараз не є актуальними такі моделі:

Шапки з рясним декором у вигляді страз, намистин та перлів.

Головні убори з вушками, вусиками, кішками та інше.

Моделі "з бабусиної скрині".

Шапки із натурального хутра.

Стиліст радить звернути увагу на утеплені косинки, панами, трикотажні шапки без декору, біні (шапка з відворотом), берети, кепки листоноші. Якщо на вашій шапці є акуратний помпон, він теж не є антитрендом.

Раніше "Телеграф" писав, які зимові речі будуть актуальні в новому сезоні, а яких краще позбутися раз і назавжди.