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Давно не в моді: зимові шапки, які потрібно терміново викинути

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чим зимова шапка буде мінімалістичнішою, тим краще Новина оновлена 08 грудня 2021, 12:49
Чим зимова шапка буде мінімалістичнішою, тим краще

Менше страз, намистин і перлів — "девіз" шапок зимового сезону 2021/2022

Перші морози вже щипають українців за щічки, а це означає, що настав час діставати з верхньої полиці шафи теплі зимові головні убори: шапки, берети та кепки. А щоб не переживати, вийшла ваша улюблена шапка з моди чи ні, потрібно знати, які тенденції у виборі головних уборів переважають у сезоні зима 2021/2022.

Стиліст Тетяна Базлова, яка в Інстаграмі підписана як tatibazlova, на своїй сторінці в соцмережі, наочно продемонструвала, які моделі в зимовому сезоні вже не актуальні, а які будуть популярними.

Тетяна зазначає, що зараз не є актуальними такі моделі:

  • Шапки з рясним декором у вигляді страз, намистин та перлів.
  • Головні убори з вушками, вусиками, кішками та інше.
  • Моделі "з бабусиної скрині".
  • Шапки із натурального хутра.

Стиліст радить звернути увагу на утеплені косинки, панами, трикотажні шапки без декору, біні (шапка з відворотом), берети, кепки листоноші. Якщо на вашій шапці є акуратний помпон, він теж не є антитрендом.

Раніше "Телеграф" писав, які зимові речі будуть актуальні в новому сезоні, а яких краще позбутися раз і назавжди.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиліст #Зима #Шапки #Головні убори #Теплі шапки
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