Челсі, "труби" та ботфорти: найяскравіші тренди взуття цієї зими
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Це взуття обов’язково має бути у вашому гардеробі у 2022 році.
На календарі зима, і хоч поки що погода більше нагадує осінь, потрібно готуватися до того, що незабаром прийдуть морози та сніг. А це означає, що настав час змінювати свої осінні черевики на теплі зимові чоботи. І звичайно ж, щоб узимку виглядати стильно, потрібно знати модні тенденції у взутті на сезон 2021/2022.
Стиліст Тетяна Базлова, яка раніше розповіла про антитрендові шапки зимового сезону, на своїй сторінці в Інстаграм, де вона підписана як tatibazlova, поділилася ще однією модною "шпаргалкою". У ній вона розповіла, яке взуття у тренді взимку 2021/2022.
Найтрендовіше взуття зими 2021/2022
- Місяцеходи
- Дутики та хутряні черевики
- Чоботи-труби на плоскому ходу
- Чоботи-труби на підборах
- Ботфорти з панчішною або широкою халявою
- Челсі
- Кросівки на хутрі
- Взуття з контрастною широкою підошвою
- Взуття на платформі
- Взуття з ланцюгами як декор
Варто зазначити, що деякі моделі залишилися ще з минулої зими: челсі, труби та ботфорти. Так що вам пощастило, якщо минулої зими ви купили якусь із цих пар. Якщо ні, то вперед по магазинах, адже ці моделі у трендах надовго.
Черевики та чоботи з великими ланцюгами – один із найяскравіших трендів, але з ними потрібно бути дуже обережним. Таке взуття варто купувати лише в тому випадку, коли ви знаєте з чим його носити.
Місяцеходи і дутики — відмінні повсякденні варіанти, які матимуть гарний вигляд в образах з неширокими джинсами або штанами.
Раніше "Телеграф" писав, які зимові речі будуть актуальні в новому сезоні, а яких краще позбутися раз і назавжди.
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