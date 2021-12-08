Челсі, "труби" та ботфорти: найяскравіші тренди взуття цієї зими

Це взуття обов’язково має бути у вашому гардеробі у 2022 році.

На календарі зима, і хоч поки що погода більше нагадує осінь, потрібно готуватися до того, що незабаром прийдуть морози та сніг. А це означає, що настав час змінювати свої осінні черевики на теплі зимові чоботи. І звичайно ж, щоб узимку виглядати стильно, потрібно знати модні тенденції у взутті на сезон 2021/2022.

Стиліст Тетяна Базлова, яка раніше розповіла про антитрендові шапки зимового сезону, на своїй сторінці в Інстаграм, де вона підписана як tatibazlova, поділилася ще однією модною "шпаргалкою". У ній вона розповіла, яке взуття у тренді взимку 2021/2022.

Найтрендовіше взуття зими 2021/2022

Місяцеходи Дутики та хутряні черевики Чоботи-труби на плоскому ходу Чоботи-труби на підборах Ботфорти з панчішною або широкою халявою Челсі Кросівки на хутрі Взуття з контрастною широкою підошвою Взуття на платформі Взуття з ланцюгами як декор

Варто зазначити, що деякі моделі залишилися ще з минулої зими: челсі, труби та ботфорти. Так що вам пощастило, якщо минулої зими ви купили якусь із цих пар. Якщо ні, то вперед по магазинах, адже ці моделі у трендах надовго.

Черевики та чоботи з великими ланцюгами – один із найяскравіших трендів, але з ними потрібно бути дуже обережним. Таке взуття варто купувати лише в тому випадку, коли ви знаєте з чим його носити.

Місяцеходи і дутики — відмінні повсякденні варіанти, які матимуть гарний вигляд в образах з неширокими джинсами або штанами.

Раніше "Телеграф" писав, які зимові речі будуть актуальні в новому сезоні, а яких краще позбутися раз і назавжди.