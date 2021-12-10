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Інститут кольору створив абсолютно новий відтінок на 2022 рік: як він виглядає

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кольором 2022 року став новий відтінок синього
Кольором 2022 року став новий відтінок синього

Новий колір символізує динаміку та рух вперед

У інституті Pantone обрали колір 2022 року і показали його на відео. Особливість цього кольору у тому, що його створили спеціально, а не обирали з тих, що вже були у палітрі.

Як зазначається на сайті інституту, новий колір отримав назву Veri Peri (дуже красивий) і він є одним із відтінків бузкового під номером 17-3938.

Колір на 2022 рік вперше за всю історію обирали не з тих, що вже існує, а створили заново. Як стверджують співробітники інституту, Veri Peri допомагає сприйняти цей світ, який дуже змінився, і відкрити нове бачення на нього. 

Відтінок 17-3938 створили за допомогою цифрових технологій. Експерти кажуть, що він поєднує в собі "сталість" синього і "захопливу енергію" червоного. Колір символізує динаміку, креативність та рух вперед.

Варто зазначити, що традиція з визначенням кольору року є щорічною. Обраний американським інститутом Pantone відтінок потім використовують дизайнери, представники косметичної індустрії як основу для нових образів, створення одягу та аксесуарів та іншого.

І хоч Інститут кольору Pantone не є законодавцем моди, однак на його експертну думку вже понад 20 років орієнтуються світові компанії-виробники, які так чи інакше пов’язані з модною індустрією.

Колір 2022 року отримав назву Veri Peri
Колір 2022 року отримав назву Veri Peri

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, у якому кольорі зустрічати рік Чорного Водяного Тигра, щоб провести його у добробуті та достатку. 

Теги:
#Мода #Pantone #колір року
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