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Що одягти замість звичайної шапки: топ-7 стильних варіантів цієї зими

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Капелюхи та берети замінять звичайну шапку Новина оновлена 11 грудня 2021, 12:27
Капелюхи та берети замінять звичайну шапку

Експериментуйте з різними варіантами, щоб знайти той, що підійде вам.

Буквально днями ми розповідали вам, які шапки потрібно терміново викинути, оскільки вони давно вийшли із моди. Сьогодні ж пропонуємо ознайомитися з тим, чим їх можна замінити.

Стиліст Тетяна Базлова, яка в Інстаграмі підписана як tatibazlova, на своїй сторінці у соцмережі продемонструвала стильні варіанти головних уборів, які виручать вас у холодну погоду, якщо традиційні шапки вже набридли.

"Особливо актуальні цього сезону будуть косинки з екошкіри та пухові. Прекрасний варіант, щоб не зіпсувати зачіску. А якщо укладання немає, не встигли зробити або голова, грубо кажучи, несвіжа, то бейсболка буде чудовим варіантом", — зазначає стиліст.

Базлова також радить звернути увагу на теплі панами, які чудово поєднуються з куртками, та стильні берети, які привнесуть нотку романтики у будь-який образ. Серед шапок актуальними є шапки біні моделі з широкими відворотами. Такі шапочки поєднуються з будь-яким варіантом верхнього одягу.

Раніше стиліст розповіла, які зимові речі роблять ваш зимовий гардероб застарілим.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди
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