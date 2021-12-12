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Новорічний манікюр-2022: стильні ідеї зимового нейл-арту (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Манікюр 2022 — модні приклади на фото
Манікюр 2022 — модні приклади на фото

До головної ночі року жінки вибирають не тільки вбрання, а й дизайн для нігтів

Коли ще зробити стильний та розкішний манікюр, як не на святковий вечір. У 2022 році за китайським гороскопом у ролі символу виступатиме Тигр.

Слід звернути увагу на вибір колірної гами: бежеві відтінки, золотисте та сріблясте покриття, всі відтінки білого, рожеві тони. Стиліст Ольга stilnodostupno у себе в Інстаграмі поділилася добіркою прикладів святкового зимового манікюру, який обов’язково привабить удачу у новому році.

Стильні зимові ідеї манікюру: фото

  • Золоті вкраплення
Ідео новорічного манікюру-2022
Ідео новорічного манікюру-2022
  • Ідеї з чорним
Ідео новорічного манікюру-2022
Ідео новорічного манікюру-2022
  • Тигрові кольори
Ідео новорічного манікюру-2022
Ідео новорічного манікюру-2022
  • Новорічний манікюр
Ідео новорічного манікюру-2022
Ідео новорічного манікюру-2022
Ідео новорічного манікюру-2022
Ідео новорічного манікюру-2022
  • Відтінки синього
Ідео новорічного манікюру-2022
Ідео новорічного манікюру-2022
  • Відтінки червоного
Ідео новорічного манікюру-2022
Ідео новорічного манікюру-2022

Ще більше ідей яскравого новорічного нейл-арту ви знайдете у нашій попередній добірці.

Теги:
#Мода #Манікюр #Мода 2022
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