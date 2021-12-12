Зніміть це негайно: топ-7 шуб, які давно потрібно викинути (фото)

У пріоритеті повинні бути моделі нижче колін та з довгим рукавом.

Поки зима ще не зовсім стала схожою на зиму (немає снігу, сильних морозів та хуртовин), модниці ще встигнуть скласти свій зимовий образ так, щоб він був стильним та трендовим. Ми вже розповідали, яких антитрендів в одязі обов’язково треба уникати, а також про те, які пуховики вже вийшли з моди. Сьогодні ми поговоримо про ще одну популярну зимову річ — шубу, особливо про ті варіанти, які вже не в моді.

Стиліст Баканова Олена, яка в Інстаграмі підписана як lenab.style, на своїй сторінці у соцмережі поділилася зі своїми підписниками модною шпаргалкою про вибір шуб у сезоні 2021/2022.

Поруч з антитрендами Олена показала і моделі, якими можна замінити застарілі варіанти. Стиліст зазначає, що при виборі модної шуби слід звертати увагу на її крій. Він має бути прямий, вільний, не приталений.

Які шуби не актуальні у зимовому сезоні 2021/2022

Моделі вище сідниць,

Моделі вище колін,

Гібридні моделі,

Моделі з блискавками,

Шуби з капюшоном,

Шуби із коротким рукавом.

Раніше стиліст також розповідала, які шапки вийшли з моди та стали антитрендом. Краще їх не носити, щоби не виглядати немодною.