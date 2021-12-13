Тепло та зі смаком: 7 варіантів верхнього одягу, які зроблять вас іконою стилю взимку-2022

Стиліст назвала актуальні моделі верхнього одягу цього сезону

Виглядати красиво та стильно можна дотримуючись лише кількох правил у виборі одягу. Наприклад, не вдягати пуховики, які давно вийшли з моди. Взимку 2022 року будуть актуальні пуховики, дублянки та шуби різної довжини. Напевно, кожна дівчина зможе вибрати варіант, в якому їй буде тепло, комфортно, і яка чудово підкреслюватиме її фігуру.

Які моделі верхнього одягу найбільш актуальні в цьому сезоні, у своєму блозі в Instagram розповідає стиліст Ольга, яка описує модні віяння під нікнеймом stilnodostupnо.

Стібані пуховики міді можна носити з найрізноманітнішими образами. Шуби міді можуть бути з натуральних матеріалів або екошуби. Вінтажні шуби. Вінтаж стає все популярнішим, це стосується і шуб. Дублянки. Це може бути дублянка-авіатор, жакет, подовжений варіант або з хутром. Пуховики з англійським воротом стануть відмінним рішенням для тих, хто любить лаконічні або класичні рішення. Короткі пуховики, які чудово виглядають з джинсами, брюками та спідницями. Укорочені шуби. Це можуть бути лаконічні, вінтажні або з довгим ворсом шуби, а також речі вільного крою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які головні убори доповнять ваш образ цієї зими, а також що краще підійде під шубу, що під дублянку, а що добре виглядатиме з пуховиком.