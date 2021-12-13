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Тепло та зі смаком: 7 варіантів верхнього одягу, які зроблять вас іконою стилю взимку-2022

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Найкращий верхній одяг взимку-2022 Новина оновлена 13 грудня 2021, 10:02
Найкращий верхній одяг взимку-2022

Стиліст назвала актуальні моделі верхнього одягу цього сезону

Виглядати красиво та стильно можна дотримуючись лише кількох правил у виборі одягу. Наприклад, не вдягати пуховики, які давно вийшли з моди. Взимку 2022 року будуть актуальні пуховики, дублянки та шуби різної довжини. Напевно, кожна дівчина зможе вибрати варіант, в якому їй буде тепло, комфортно, і яка чудово підкреслюватиме її фігуру.

Які моделі верхнього одягу найбільш актуальні в цьому сезоні, у своєму блозі в Instagram розповідає стиліст Ольга, яка описує модні віяння під нікнеймом stilnodostupnо.

  1. Стібані пуховики міді можна носити з найрізноманітнішими образами.
  2. Шуби міді можуть бути з натуральних матеріалів або екошуби.
  3. Вінтажні шуби. Вінтаж стає все популярнішим, це стосується і шуб.
  4. Дублянки. Це може бути дублянка-авіатор, жакет, подовжений варіант або з хутром.
  5. Пуховики з англійським воротом стануть відмінним рішенням для тих, хто любить лаконічні або класичні рішення.
  6. Короткі пуховики, які чудово виглядають з джинсами, брюками та спідницями.
  7. Укорочені шуби. Це можуть бути лаконічні, вінтажні або з довгим ворсом шуби, а також речі вільного крою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які головні убори доповнять ваш образ цієї зими, а також що краще підійде під шубу, що під дублянку, а що добре виглядатиме з пуховиком.

Теги:
#Мода #Зима #Верхній одяг #Зимова верхній одяг
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