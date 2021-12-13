Топ-5 найжахливіших речей у шафі, яким давно пора на смітник (фото)

Ці речі не модні, але є нюанси

Сьогодні не можна просто сказати, що низька посадка повернулася до трендів, адже повернулася не в будь-якому виконанні. Дуже важливо враховувати крій виробів та деталі. Стиліст Ольга під ніком в stilnodostupno в Інстаграмі, яка раніше розповіла про новорічні тренди манікюру, пояснила, які речі з минулого вважаються зараз актуальними.

Про це експерт розповіла у пості.

Платформа

Платформа актуальна відкрита з широким каблуком або без каблука.

Низька посадка

Тренди нульових повертаються у новому варіанті. Наприклад, низька посадка є актуальною для більш об’ємних вільних моделей. І сама посадка не екстремально низька, а нижча за середню.

Приталений жакет

Актуальні подовжені об’ємні та приталені варіанти. Короткі та облягаючі не актуальні.

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Міні плаття

У тренді міні, трикотаж і облягаючий крій, але не коли це все в одному виробі. Міні сукні мають бути хоч трохи вільними.

Стрази

Актуальні, але самі варіації декору та крій виробів змінилися. Нижче (останнє фото) представлені варіанти декору одягу, сумок та взуття.

Раніше стиліст Тетяна Базлова розповіла, які пуховики більше не в моді, а також, які зимові головні убори будуть найкращою альтернативою звичайній шапці.