Топ-5 найжахливіших речей у шафі, яким давно пора на смітник (фото)
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Ці речі не модні, але є нюанси
Сьогодні не можна просто сказати, що низька посадка повернулася до трендів, адже повернулася не в будь-якому виконанні. Дуже важливо враховувати крій виробів та деталі. Стиліст Ольга під ніком в stilnodostupno в Інстаграмі, яка раніше розповіла про новорічні тренди манікюру, пояснила, які речі з минулого вважаються зараз актуальними.
Про це експерт розповіла у пості.
- Платформа
Платформа актуальна відкрита з широким каблуком або без каблука.
- Низька посадка
Тренди нульових повертаються у новому варіанті. Наприклад, низька посадка є актуальною для більш об’ємних вільних моделей. І сама посадка не екстремально низька, а нижча за середню.
- Приталений жакет
Актуальні подовжені об’ємні та приталені варіанти. Короткі та облягаючі не актуальні.
- Міні плаття
У тренді міні, трикотаж і облягаючий крій, але не коли це все в одному виробі. Міні сукні мають бути хоч трохи вільними.
- Стрази
Актуальні, але самі варіації декору та крій виробів змінилися. Нижче (останнє фото) представлені варіанти декору одягу, сумок та взуття.
Раніше стиліст Тетяна Базлова розповіла, які пуховики більше не в моді, а також, які зимові головні убори будуть найкращою альтернативою звичайній шапці.
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