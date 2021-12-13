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Топ-5 найжахливіших речей у шафі, яким давно пора на смітник (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Речі, які доповнять стильний образ Новина оновлена 13 грудня 2021, 12:51
Речі, які доповнять стильний образ

Ці речі не модні, але є нюанси

Сьогодні не можна просто сказати, що низька посадка повернулася до трендів, адже повернулася не в будь-якому виконанні. Дуже важливо враховувати крій виробів та деталі. Стиліст Ольга під ніком в stilnodostupno в Інстаграмі, яка раніше розповіла про новорічні тренди манікюру, пояснила, які речі з минулого вважаються зараз актуальними.

Про це експерт розповіла у пості.

  • Платформа

Платформа актуальна відкрита з широким каблуком або без каблука.

  • Низька посадка

Тренди нульових повертаються у новому варіанті. Наприклад, низька посадка є актуальною для більш об’ємних вільних моделей. І сама посадка не екстремально низька, а нижча за середню.

  • Приталений жакет

Актуальні подовжені об’ємні та приталені варіанти. Короткі та облягаючі не актуальні.

  • Міні плаття

У тренді міні, трикотаж і облягаючий крій, але не коли це все в одному виробі. Міні сукні мають бути хоч трохи вільними.

  • Стрази

Актуальні, але самі варіації декору та крій виробів змінилися. Нижче (останнє фото) представлені варіанти декору одягу, сумок та взуття.

Раніше стиліст Тетяна Базлова розповіла, які пуховики більше не в моді, а також, які зимові головні убори будуть найкращою альтернативою звичайній шапці.

Теги:
#Мода #Стилісти #Мода 2022
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