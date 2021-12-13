Усього одна річ зробить ваш зимовий гардероб ультрастильним: мастхев сезону 2021-22 (фото)
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Зірки обирають лише найкраще
Героїні стрітстайлу освоюють нову тенденцію цієї зими. І якщо раніше ми вже називали актуальні моделі верхнього одягу сезону, то цього разу звернемо увагу на уподобаннях західних модниць.
Укорочена дублянка — головна фішка багатьох зірок сезону 2021/2022. Особливо сильно вона сподобалася відомим стрітверам. Навіть якщо в наших широтах дублянка подібного крою в морозну пору навряд чи зігріє, все ж таки є сенс придивитися до коротких моделей.
Критеріїв вибору небагато: фасон оверсайз, біла овчина. Забарвлення можуть бути нейтральними: беж, рудий, чорний.
Така дублянка підкреслить будь-який ваш образ, навіть якщо ви в джинсах або у спідниці.
"Телеграф" пропонує надихнутися зірками стрітфешн і замислитися над вибором саме укороченої дублянки — не програєте.
Раніше стиліст Тетяна Базлова розповіла, що є універсальні речі, які можуть врятувати ваш зимовий образ. Докладніше — у матеріалі "Телеграфа".
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