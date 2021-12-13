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Усього одна річ зробить ваш зимовий гардероб ультрастильним: мастхев сезону 2021-22 (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Наймодніша дублянка, яка повинна бути у вашому гардеробі Новина оновлена 13 грудня 2021, 15:09
Наймодніша дублянка, яка повинна бути у вашому гардеробі

Зірки обирають лише найкраще

Героїні стрітстайлу освоюють нову тенденцію цієї зими. І якщо раніше ми вже називали актуальні моделі верхнього одягу сезону, то цього разу звернемо увагу на уподобаннях західних модниць.

Укорочена дублянка — головна фішка багатьох зірок сезону 2021/2022. Особливо сильно вона сподобалася відомим стрітверам. Навіть якщо в наших широтах дублянка подібного крою в морозну пору навряд чи зігріє, все ж таки є сенс придивитися до коротких моделей.

Критеріїв вибору небагато: фасон оверсайз, біла овчина. Забарвлення можуть бути нейтральними: беж, рудий, чорний.

Така дублянка підкреслить будь-який ваш образ, навіть якщо ви в джинсах або у спідниці.

"Телеграф" пропонує надихнутися зірками стрітфешн і замислитися над вибором саме укороченої дублянки — не програєте.

Раніше стиліст Тетяна Базлова розповіла, що є універсальні речі, які можуть врятувати ваш зимовий образ. Докладніше — у матеріалі "Телеграфа".

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#Мода #Мода 2022
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