Так робити не треба: топ-5 помилок у стилі, які зіпсують будь-який образ

Копіювання чийогось образу – це теж модна помилка.

Багато дівчат у гонитві за брендами чи копіюючи образи світових знаменитостей, зовсім забувають, що не завжди чийсь стиль підходитиме і їм. Стиліст Ольга під ніком в Інстаграмі stilnodostupno, яка раніше розповіла про антитренди 2022 року, у себе на сторінці в соцмережі склала список найпоширеніших помилок у стилі, які часто припускають модниці.

Ольга зазначає, що ці нюанси мають велике значення для стилю та сприйняття образу загалом. Тому дуже часто потрібно "забити" на брендовість та чийсь стиль, а просто створювати свій індивідуальний образ.

Топ-5 найпоширеніших помилок у стилі

Бренди не панацея

Дорогі брендові речі ще гарантують вам стильний образ.

Вульгарність

При створенні сексуального образу не потрібно "напихати" все й одразу: прозорі блузи, шкіряні вироби, міні або ботфорти. Варто акцентувати на чомусь одному.

Вибір білизни

Для нарядів з прозорих тканин не потрібно одягати білизну, яка надто притягуватиме увагу. Краще зупинити свій вибір на більш лаконічних варіантах.

Комфорт

У жодному разі не потрібно забувати про свій комфорт. Якщо вам незручно, то яким би стильним не був образ, виглядати він буде невдало.

Копіювання

При копіюванні образів відомих особистостей не варто забувати про особливості своєї фігури. Чийсь стиль вам може не підійти. Надихайтеся такими образами, але не більше.

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