Вся справа в деталях: 10 ознак, що видають дешеву річ

Наскільки добре ви виглядатимете, залежить від того, наскільки вдало ви підібрали речі для свого образу

Коли ви купуєте дорогі речі, це зовсім не означає, що ви виглядатимете добре. Багато що залежить від матеріалів та крою виробу, а також від того, наскільки вдало ви зможете його поєднувати з іншими речами зі свого гардеробу.

Стиліст Оксана Шатковська на своїй сторінці в Instagram зазначає, що іноді можна витрачати купу грошей на речі, які будуть виглядати дешево, а можна купити недорогу річ з якісних матеріалів, яка зробить ваш образ статусним і презентабельним.

Модний експерт рекомендує звертати увагу на такі деталі при покупці одягу:

1. Пил і нитки не повинні липнути до верхнього одягу. Через це ви постійно виглядатимете неохайно, адже навряд чи ви постійно носитимете з собою валик.

2. Строчка, яка затягнулася на шві, буде виглядати так, ніби річ перекошена.

3. Підкладка на пальто не повинна бути пришита криво та виглядати з-під виробу.

4. Пластмасові грубі гудзики, що бовтаються на нитці, які погано вписуються в загальний стиль виробу.

5. Принт на бічних швах не може нестиковуватися — це може візуально робити ноги кривими.

6. Штанина не повинна перекручуватися, особливо безглуздо це виглядає на штанах у клітку.

7. Тонкий трикотаж, який не тримає форму, здатний зіпсувати образ.

8. Меланжевий трикотаж рідко виглядає красиво, зазвичай — як запраний.

9. У нинішньому сезоні хутро вже не актуальне, але якщо ви любите хутряні коміри, то зверніть увагу на те, щоб вони виглядали акуратно, а не засмоктаними.

10. Фурнітура на сумках, які ви купуєте в масмаркеті, дуже швидко затирається, і чим її більше, тим гірше виглядатиме річ через короткий час.

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