Як носити шубу цієї зими, щоб виглядати стильно: топ-5 ідей

Ці ідеї образів із шубою є дуже стильними та трендовими у сезоні 2021/2022.

Однією з найактуальніших і найтрендовіших моделей верхнього одягу, про які ми писали раніше, є шуба. Довгі, вінтажні та укорочені — варіанти стильних шуб можна підібрати на будь-який "смак і колір". Однак варто пам’ятати й про ті моделі, з якими бажано вже розпрощатися, адже вони давно вже вийшли з моди.

Стиліст Яна Платонова, яка в Інстаграмі підписана як styleguide, на своїй сторінці в мережі опублікувала модну шпаргалку з добіркою стильних образів із шубою, і нагадала про актуальні моделі сезону зима 21/22.

Наймодніші моделі шуб у 2021/2022:

Наймодніше хутро — вінтажне.

Популярними є моделі зі штучного хутра різного крою.

Новий тренд — дуже пухнасті та кучеряві шуби.

Шуби з вовни.

Добірка цікавих та різноманітних образів від стиліста Яни Платонової:

Раніше "Телеграф" вже розповідав, яких антитрендів в одязі обов’язково потрібно уникати, а також про те, які пуховики вже вийшли з моди. Також ми писали про те, які шапки краще не носити у зимовому сезоні 2021/2022, адже вони вже стали антитрендом.