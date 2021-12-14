Рус

Як носити шубу цієї зими, щоб виглядати стильно: топ-5 ідей

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Красива шуба надає жінці статусності. Новина оновлена 14 грудня 2021, 14:41
Красива шуба надає жінці статусності.

Ці ідеї образів із шубою є дуже стильними та трендовими у сезоні 2021/2022.

Однією з найактуальніших і найтрендовіших моделей верхнього одягу, про які ми писали раніше, є шуба. Довгі, вінтажні та укорочені — варіанти стильних шуб можна підібрати на будь-який "смак і колір". Однак варто пам’ятати й про ті моделі, з якими бажано вже розпрощатися, адже вони давно вже вийшли з моди.

Стиліст Яна Платонова, яка в Інстаграмі підписана як styleguide, на своїй сторінці в мережі опублікувала модну шпаргалку з добіркою стильних образів із шубою, і нагадала про актуальні моделі сезону зима 21/22.

Наймодніші моделі шуб у 2021/2022:

  • Наймодніше хутро — вінтажне.
  • Популярними є моделі зі штучного хутра різного крою.
  • Новий тренд — дуже пухнасті та кучеряві шуби.
  • Шуби з вовни.

Добірка цікавих та різноманітних образів від стиліста Яни Платонової:

Раніше "Телеграф" вже розповідав, яких антитрендів в одязі обов’язково потрібно уникати, а також про те, які пуховики вже вийшли з моди. Також ми писали про те, які шапки краще не носити у зимовому сезоні 2021/2022, адже вони вже стали антитрендом.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Шуба #Зимова мода
Володимир Зеленський вважає "СП-2"безпековим ризиком
Політика
Навіщо Росія стягує війська до України та чим натиснути на Путіна: Зеленський розставив усі крапки над "і"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський вважає "СП-2"безпековим ризиком
Навіщо Росія стягує війська до України та чим натиснути на Путіна: Зеленський розставив усі крапки над "і"
Дата публікації
Категорія
Антибіотики має призначати лікар
Антибіотики в Україні почнуть продавати лише за онлайн-рецептами
Дата публікації
Категорія
Українські артисти. Колаж "Телеграфа"
Найдорожчі – Монатік і Полякова: скільки коштуватимуть українські зірки на новорічному корпоративі (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
В Угринові поїзд повністю розчавив легковик
На Івано-Франківщині поїзд збив авто з людьми: є загиблі (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Карантин
Ще дві області залишають "червону зону"