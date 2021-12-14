Геть помпони та вушка: які моделі шапок виглядають некрасиво та старомодно (фото)

Навіть найстильніший образ у комплекті з цими шапками перетвориться на старомодний та позбавлений смаку.

Одна з найнеобхідніших речей узимку — це тепла шапка, яка зігріватиме вуха та голову в морози. Раніше ми вже писали про стильні та трендові варіанти головних уборів, а тепер розповідаємо про головні антитренди у світі шапок. Ці моделі не варто носити, якщо ви не бажаєте виглядати старомодною.

Редакція Harpers Bazaar склала список старомодних і неактуальних шапок у 2022 році, яких потрібно якнайшвидше позбутися.

Моделі шапок, яких варто уникати взимку 2022

Шапки з великими помпонами

"Чим простіше – тим краще" – це девіз зимового сезону 2021/2022. Тим більше що такі моделі більше підійдуть для маленьких дівчаток. Якщо на вашій шапці є помпон, але він маленький, такий варіант ще цілком допустимий. Шапки одразу з двома помпонами викидаємо негайно.

Хутряні шапки

Подібні головні убори переносять їхню власницю до Радянського Союзу. Так, мода циклічна та повертається, але не в цьому випадку. Якщо вам таки хочеться чогось "хутряного", то є достатньо альтернатив — наприклад, панама з хутра.

Тонкий трикотаж

Такі шапки некрасиво облягають голову, що, по-перше, псує зачіску, а по-друге, робить вашу голову непропорційно маленькою. Це все в комплекті з об’ємним верхнім одягом виглядає безглуздо.

Рясний декор

Повертається до девізу зими 2022 року: "чим простіше — тим краще". Вишивки, стрази, намистини, яскраві принти та інше – краще "перенести" на інші предмети одягу чи аксесуари.

Шапки "з вушками"

Залишіть такі "веселі" шапки дітям. Подібні головні убори хоч і виглядають мило, але не модні.

Раніше стиліст розповіла, які зимові речі роблять ваш зимовий гардероб застарілим.