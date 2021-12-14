Рус

Геть помпони та вушка: які моделі шапок виглядають некрасиво та старомодно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
65
Викидайте ці моделі шапок, не шкодуючи Новина оновлена 14 грудня 2021, 17:07
Викидайте ці моделі шапок, не шкодуючи

Навіть найстильніший образ у комплекті з цими шапками перетвориться на старомодний та позбавлений смаку.

Одна з найнеобхідніших речей узимку — це тепла шапка, яка зігріватиме вуха та голову в морози. Раніше ми вже писали про стильні та трендові варіанти головних уборів, а тепер розповідаємо про головні антитренди у світі шапок. Ці моделі не варто носити, якщо ви не бажаєте виглядати старомодною.

Редакція Harpers Bazaar склала список старомодних і неактуальних шапок у 2022 році, яких потрібно якнайшвидше позбутися.

Моделі шапок, яких варто уникати взимку 2022

  • Шапки з великими помпонами

"Чим простіше – тим краще" – це девіз зимового сезону 2021/2022. Тим більше що такі моделі більше підійдуть для маленьких дівчаток. Якщо на вашій шапці є помпон, але він маленький, такий варіант ще цілком допустимий. Шапки одразу з двома помпонами викидаємо негайно.

  • Хутряні шапки

Подібні головні убори переносять їхню власницю до Радянського Союзу. Так, мода циклічна та повертається, але не в цьому випадку. Якщо вам таки хочеться чогось "хутряного", то є достатньо альтернатив — наприклад, панама з хутра.

  • Тонкий трикотаж

Такі шапки некрасиво облягають голову, що, по-перше, псує зачіску, а по-друге, робить вашу голову непропорційно маленькою. Це все в комплекті з об’ємним верхнім одягом виглядає безглуздо.

  • Рясний декор

Повертається до девізу зими 2022 року: "чим простіше — тим краще". Вишивки, стрази, намистини, яскраві принти та інше – краще "перенести" на інші предмети одягу чи аксесуари.

  • Шапки "з вушками"

Залишіть такі "веселі" шапки дітям. Подібні головні убори хоч і виглядають мило, але не модні.

Раніше стиліст розповіла, які зимові речі роблять ваш зимовий гардероб застарілим.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Шапки
Народний депутат Дмитро Разумков
Політика
«Слуги народу» з’ясовують, як позбавляти мандатів мажоритарників, які йдуть до Разумкова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Дмитро Разумков
«Слуги народу» з’ясовують, як позбавляти мандатів мажоритарників, які йдуть до Разумкова
Дата публікації
Категорія
Покійний отримав важкі травми, несумісні з життям
Під Дніпром знайшли мертвого військового — його кинули у лінолеумі біля траси
Дата публікації
Категорія
Віталій Миколенко
Відразу два клуби зробили пропозицію "Динамо" щодо трансферу Миколенка
Дата публікації
Категорія
Президент заступника міністра Гогілашвілі, та його дружиною своєю помічницею Марією Левченко
Ілля Ківа: Будучи особистою креатурою Зеленського в МВС, Гогілашвілі знищив усю оперативну роботу з наркозлочинністю
Дата публікації
Категорія
Українські артисти. Колаж "Телеграфа"
Найдорожчі – Монатік і Полякова: скільки коштуватимуть українські зірки на новорічному корпоративі (інфографіка)