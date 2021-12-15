Стильно утеплюємося: 6 трендів цієї зими, які дозволять чудово виглядати

Зима — не привід надягати на себе перше, що ви взяли у шафі

Кожен новий сезон диктує свої умови у світі моди. Ми не завжди встигаємо за всіма модними тенденціями і продовжуємо носити речі, яким давно потрібно бути на смітнику або вибираємо одяг, який виглядає дешево і псує наш образ. Це легко виправити, якщо знати, що зараз у топі добірок від стилістів.

Модний експерт Ольга, яка більш відома в Instagram під нікнеймом stilnodostupno, розповідає про головні тренди 2022 року.

Светри з бахромою. У нинішньому сезоні бахрома дісталася і до светрів, тому, щоб виглядати модно, зверніть увагу на актуальні моделі.

Бейсболка та хустка. Це поєднання стало найсвіжішим трендом зими 2021/2022, та чудово виглядатиме і з пуховиком довжини міді, і з пальто.

Смугасті светри є базою, яка зараз у тренді.

Шуби з довгим ворсом. Пухнасті та об’ємні шуби, так само як і вінтажні, стали гострим трендом цієї зими.

Ботфорти. Таке взуття чудово виглядатиме в повсякденному стилі, якщо віддати перевагу моделям на платформі, а якщо вибрати модель на підборах, то вони стануть чудовим доповненням образу в класичному стилі.

New Balance 550. Кросівки не втрачають своєї актуальності і зараз на піку популярності 550 модель.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг варто носити взимку 2021/2022, щоб виглядати стильно.