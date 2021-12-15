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Навіщо потрібна маленька кишенька на джинсах: відповідь здивує простотою

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Особливості кишеньки на джинсах Новина оновлена 15 грудня 2021, 11:22
Особливості кишеньки на джинсах

Наразі призначення маленької кишені на джинсових штанах кардинально змінилося

Крихітні кишені на джинсах вперше з’явилися в 1890 році, коли їх вшили у штани Levi’s. Спочатку вони були потрібні для зберігання кишенькового годинника, але зараз призначення цієї деталі змінилося, а джинси, як і раніше, можна поєднувати з різними образами і вони завжди залишаються актуальними.

Про те, навіщо потрібна кишеня на джинсових штанах, пише The Sun.

Історія маленької кишені на джинсах

Крихітні кишені на джинсах виконані за дизайном Штрауса Дж. У. Девіса, який запатентував їх 20 травня 1873 року. Проте вперше масово їх стали пришивати на джинсові штани у 1890 році – на модель Levis 501, яка існує і сьогодні.

Крихітна кишеня ніколи не зустрічається на класичних штанах, так як кишеньковий годинник повинен знаходитися в спеціальній кишені піджака.

Навіщо маленька кишеня на джинсах сьогодні

Зараз ми носимо традиційний або електронний годинник на руці, або перевіряємо час на смартфонах, тому кишеньковий годинник став зустрічатися досить рідко. У той же час на джинсах, як і раніше, є маленька кишенька. Щоправда, тепер він скоріше є даниною історії джинсів.

Ці кишені зберегли дизайн із 19 століття. Винятком став період Другої світової війни, коли їх кріпили без металевих елементів – тоді весь метал направляли на потреби армії. Заклепки повернулися на кишені для годинника тільки після війни.

Штани з крихітною кишенькою називаються "брюками з п’ятьма кишенями", але маленька кишенька насправді не є п’ятою на джинсах. П’ята кишеня насправді знаходиться позаду ліворуч – її додали до джинсів Levi’s 501 у 1901 році.

Інші модні бренди також використовують маленькі кишені для годинника, але можуть трохи змінювати їх розташування і розмір. Деякі виробники навіть ховають її в більшу кишеню.

Маленька кишеня на джинсах є показником того, що це повсякденні штани, не призначені для носіння з офіційним піджаком.

Щодо того, що зберігають у ньому сьогодні, то дуже вдало туди можна ховати кільця, сірники, монети або навіть ключі.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо потрібна кишенька на жіночих трусах.

Теги:
#Мода #Одяг #Стиль #Джинси #Штани
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