Таке вже не носять: зимові речі, які настав час викинути з гардеробу (фото)
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Ці речі тільки захаращують гардероб, роблячи вас не модною і не стильною.
Дуже часто в гардеробі "скупчується" безліч речей, які згодом шкода викинути. "Мода циклічна і повертається" — це так, але коли саме застарілі речі знову стануть актуальними — невідомо. Щобільше, ці предмети гардеробу найчастіше повертаються в новій інтерпретації.
Стиліст Настя Хохлова на своїй сторінці в Інстаграм, де вона підписана як absolutely_nastya, розповіла, які зимові речі вже не модні у сезоні зима 2021/2022. Також вона показала ті тренди, якими можна замінити застарілі варіанти.
Топ-7 антитрендів зими 2021/2022
- Черевики з різними вставками краще замінити на однотонні моделі із підвищеною халявою та високою підошвою.
- Масивні шуби з довгим хутром краще замінити на моделі з вовни, а також кучеряві та пухнасті шуби.
- Дуті черевики у спортивному стилі варто замінити такою ж моделлю, але у більш нейтральному стилі на рівній підошві.
- Шарфи-хустки в національному стилі, з великими квітами або візерунками, потрібно замінити на однотонні варіанти.
- Приталені дублянки з хутром настав час змінити на укорочені оверсайз моделі.
- Теплі кросівки на високій підошві краще змінити на такі самі, але на більш невиразній посадці.
- Светри з різними кольоровими вставками, блискавками чи розрізами краще поміняти на однотонні гольфи з натуральних тканин.
Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг варто носити взимку 2021/2022, щоб виглядати стильно.
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