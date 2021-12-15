Таке вже не носять: зимові речі, які настав час викинути з гардеробу (фото)

Ці речі тільки захаращують гардероб, роблячи вас не модною і не стильною.

Дуже часто в гардеробі "скупчується" безліч речей, які згодом шкода викинути. "Мода циклічна і повертається" — це так, але коли саме застарілі речі знову стануть актуальними — невідомо. Щобільше, ці предмети гардеробу найчастіше повертаються в новій інтерпретації.

Стиліст Настя Хохлова на своїй сторінці в Інстаграм, де вона підписана як absolutely_nastya, розповіла, які зимові речі вже не модні у сезоні зима 2021/2022. Також вона показала ті тренди, якими можна замінити застарілі варіанти.

Топ-7 антитрендів зими 2021/2022

Черевики з різними вставками краще замінити на однотонні моделі із підвищеною халявою та високою підошвою.

Масивні шуби з довгим хутром краще замінити на моделі з вовни, а також кучеряві та пухнасті шуби.

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Дуті черевики у спортивному стилі варто замінити такою ж моделлю, але у більш нейтральному стилі на рівній підошві.

Шарфи-хустки в національному стилі, з великими квітами або візерунками, потрібно замінити на однотонні варіанти.

Приталені дублянки з хутром настав час змінити на укорочені оверсайз моделі.

Теплі кросівки на високій підошві краще змінити на такі самі, але на більш невиразній посадці.

Светри з різними кольоровими вставками, блискавками чи розрізами краще поміняти на однотонні гольфи з натуральних тканин.

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