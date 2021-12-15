Як правильно носити спідницю взимку: топ-7 стильних образів (фото)

При виборі спідниці на зимовий сезон головне враховувати погодні умови, модні фасони та своє бажання її надягати.

Взимку найголовніше – це почуватися тепло. Ніяка мода не повинна заважати вам одягатися тепло, щоб не шкодити своєму здоров’ю. Тим більше зараз мода настільки різноманітна, що виглядати стильно можна в будь-яку пори року, за будь-якої фігури і за будь-якого достатку. Раніше ми писали про модні теплі речі, які дозволять вам мати чудовий вигляд цієї зими, а тепер час поговорити про "низ".

Стиліст Наталія Лаврова у себе на сторінці в Інстаграм, де вона веде мініблог під ніком pro.style, розповіла про найстильніші спідниці зимового сезону 21/22, а також відзначила, як краще їх поєднувати.

Стиліст зазначає, що спідниці можна спокійно носити всю зиму, поєднуючи їх із кашеміровими колготками та чоботями, ботфортами та черевиками. Довжину спідниці також можна вибирати будь-яку, головне правильно поєднувати її із взуттям: міні класно виглядають з ботфортами та чоботами-трубами, а міді та максі з ботильйонами та черевиками. ⠀

Також варто зазначити, що верхній одяг не повинен закривати спідницю повністю: вона може бути як довша, так і коротша. Проте варто пам’ятати про візуальний розподіл обсягів, щоб не вкоротити ноги. Що стосується колгот, то так само: вони можуть бути будь-які. Якщо боїтеся виглядати безглуздо, то вибирайте колготки або колір взуття, або колір спідниці, або нейтральні.

Стильні образи зі спідницею на зиму 2021/2022

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг варто носити взимку 2021/2022, щоб виглядати стильно.