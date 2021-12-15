Пора на смітник: речі, які потрібно терміново ліквідувати з шафи (фото)

Щоб виглядати модно та стильно, варто позбавитися цих речей у вашому гардеробі.

Перш ніж перебирати свій гардероб, щоб зрозуміти, що з нього викинути, а що залишити, бажано б ознайомитися з головними трендами та антитрендами сезону. Наприклад теплий довгий светр і легінси з начосом — це предмети одягу, які мають бути у вашому зимовому гардеробі, тоді як з приталеними жилетами і речами в стразах бажано попрощатися.

Стиліст Наталія Лаврова у себе на сторінці в Інстаграм, де вона пише під ніком pro.style, розповіла про ще одні зимові антитренди, які не потрібно зберігати у своїй шафі навіть як пам’ять.

Одним з головних критеріїв для практично всіх антитрендів є образ "дорого-багато", якого потрібно терміново позбавлятися. Це стосується, як хутряних виробів (шуб, жилеток), так і головних уборів та светрів.

Також варто звертати на фасони виробів. У сезоні 2021/2022 вітається мінімалізм і натуральність, тому чим простіше і лаконічніше фасон, тим краще. Відмовтеся від приталених пуховиків, насичених принтів та хутряних оторочок на куртках.

Зимові антитренди 2022:

"Дорого-багато" міняємо на лаконічність.

Стежимо за поєднанням аксесуарів та уникаємо надмірностей у декорі головних уборів.

Уникаємо масивних хутряних оторочок.

"Складний" дизайн міняємо на мінімалізм.

Звертаємо увагу на геометричні принти.

Прибираємо з гардероба приталені пуховики.

Вибираємо чоботи з прямою халявою.

Раніше стиліст Тетяна Базлова розповіла, які пуховики більше не в моді, а також, які зимові головні убори будуть найкращою альтернативою звичайної шапки.