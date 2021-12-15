Пора на смітник: речі, які потрібно терміново ліквідувати з шафи (фото)
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Щоб виглядати модно та стильно, варто позбавитися цих речей у вашому гардеробі.
Перш ніж перебирати свій гардероб, щоб зрозуміти, що з нього викинути, а що залишити, бажано б ознайомитися з головними трендами та антитрендами сезону. Наприклад теплий довгий светр і легінси з начосом — це предмети одягу, які мають бути у вашому зимовому гардеробі, тоді як з приталеними жилетами і речами в стразах бажано попрощатися.
Стиліст Наталія Лаврова у себе на сторінці в Інстаграм, де вона пише під ніком pro.style, розповіла про ще одні зимові антитренди, які не потрібно зберігати у своїй шафі навіть як пам’ять.
Одним з головних критеріїв для практично всіх антитрендів є образ "дорого-багато", якого потрібно терміново позбавлятися. Це стосується, як хутряних виробів (шуб, жилеток), так і головних уборів та светрів.
Також варто звертати на фасони виробів. У сезоні 2021/2022 вітається мінімалізм і натуральність, тому чим простіше і лаконічніше фасон, тим краще. Відмовтеся від приталених пуховиків, насичених принтів та хутряних оторочок на куртках.
Зимові антитренди 2022:
- "Дорого-багато" міняємо на лаконічність.
- Стежимо за поєднанням аксесуарів та уникаємо надмірностей у декорі головних уборів.
- Уникаємо масивних хутряних оторочок.
- "Складний" дизайн міняємо на мінімалізм.
- Звертаємо увагу на геометричні принти.
- Прибираємо з гардероба приталені пуховики.
- Вибираємо чоботи з прямою халявою.
Раніше стиліст Тетяна Базлова розповіла, які пуховики більше не в моді, а також, які зимові головні убори будуть найкращою альтернативою звичайної шапки.
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