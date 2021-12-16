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Час сказати "прощавайте": 5 набридлих трендів, про які варто забути в 2022 році (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ці речі зроблять вас "антимодником" у наступному році Новина оновлена 16 грудня 2021, 10:17
Ці речі зроблять вас "антимодником" у наступному році

Забудьте про мінімалізм та "голі" сукні

Ми вже не раз розповідали, що модно носити у 2021-2022 році, щоб бути у тренді. У цьому матеріалі йтиметься про ті речі, від яких пора позбутися вже цього року і забути про них назавжди.

Як пише Harper’s Bazaar, є п’ять тенденцій, які втратять свою актуальність з 1 січня нового року.

Мінімалізм

Звичайно ж, мінімалізм як стиль нікуди не йде. Проте такі речі, як сірі та бежеві оверсайз-водолазки та брючні костюми з "чоловічими" плечистими жакетами вже набридли. 2022 рік буде яскравішим, тому доведеться відповідати новим трендам.

Кардигани-"шторки"

Річ, яка "завірусилася" ще в серпні, пора залишити в минулому.

"Стиль спальних районів"

Оскільки мода 2000-х буде вже неактуальною, настав час переосмислити нові віяння. Така естетика порядно набила оскомину.

Спортивні костюми

Настав час забувати про мікс спортивних речей з класичними. Час яскравого вбрання, яке тільки підкреслює вашу індивідуальність, а не "стирає" її.

"Голі" сукні

Загадкові та ризикові сукні червоних доріжок перетворилися на просто нудні. Таке вбрання нікого вже не дивує.

Раніше "Телеграф" писав, які речі необхідно залишити в минулому, щоб виглядати на всі сто.

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#Мода #Мода 2022
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