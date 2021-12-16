Навіщо потрібен бантик на бюстгальтері: найнесподіваніші версії

Маленький бантик на спідній білизні вже став його невід’ємною частиною

Ми звикли до того, як виглядає наша спідня білизна і навіть не звертаємо уваги на її деталі. Наприклад, навіщо потрібна кишенька на жіночих трусиках або як на них з’явився бантик. На переважній більшості бюстгальтерів також є бантик, який знаходиться між двома чашками. Напевно ви запитували, як він там з’явився і навіщо він потрібен.

Видання The Sun пише про кілька версій появи бантика на бюстгальтері.

Користувачка порталу для обміну інформацією Quora розповіла, що в давнину дівчата носили корсети, виготовлені з бюска – планок з китового вуса, завдяки яким вдавалося надавати виробу потрібну форму. Ці планки вставляли в спеціальні кишені спереду корсета, а конструкцію, що вийшла, скріплювали бантом. Згодом бюск перестали використовувати під час виготовлення бюстгальтерів, а бантик лишився.

Ще одна версія появи бантика на бюстгальтері говорить про те, що в часи, коли не було електрики, жінкам часто доводилося одягатися до світанку, а при свічках було складно знайти передню сторону білизни. Бантик же служив певною підказкою.

Багато століть тому люди жили без електрики, а це означало, що більшості людей часто доводилося одягатися при свічках, і жінки особливо намагалися одягатися до світанку, щоб виконувати домашні справи.

У наш час бантик на бюстгальтері є скоріше данини традиціям і став невід’ємною частиною жіночої спідньої білизни.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо потрібна маленька кишенька на джинсах і коли вона там з’явилася.